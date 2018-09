Qui sont les kinésiologues?

Ce sont des kinésiologues que l'on trouve dans les centres d'entraînement et qui concoctent des programmes d'entraînement sur mesure.

Est-ce que quelqu'un surveille les kinésiologues?

Dès 1996, les kinésiologues ont déposé une demande à l'Office des professions du Québec pour la création d'un ordre professionnel. En 2018, ils attendent toujours une décision, mais le dossier semble avancer. «À l'heure actuelle, tout le monde peut s'appeler kinésiologue, déplore Marc-Antoine Pépin. Avoir un ordre pour chapeauter ça, ça donnerait une certaine sécurité: ça permettrait de mieux protéger le public et de prévenir les problèmes.» En attendant, les gens qui se cherchent un entraîneur peuvent vérifier si la personne est membre de la Fédération des kinésiologues du Québec. Pour en faire partie, il faut obligatoirement avoir suivi une formation universitaire en kinésiologie. «Cela montre qu'elle a une compréhension plus approfondie du corps humain et de ses fonctions à l'effort», note-t-il.

Kinésiologue, kinésithérapeute... est-ce la même chose?

En France, le kinésithérapeute s'apparente au physiothérapeute québécois. Au Québec, ce n'est pas tout à fait le cas. «Ça ressemble plus à un mélange entre le massage et le mouvement, explique Marc-Antoine Pépin. Les manipulations aident à détendre les différents muscles.» Il s'agit donc d'une spécialisation de la massothérapie. Les termes «kinésiologie» et «kinésithérapie» sont similaires, avec comme racine le mot grec «kinésis», qui veut dire «mouvement». «Ce serait un autre avantage d'un ordre: ça permettrait de clarifier tout ça.»