Montréal, ville de gyms

OUEST

CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Midtown Le Sporting Club Sanctuaire, le grand luxe

Entrer au Midtown, c'est y adhérer. L'endroit est luxueux et impressionnant avec ses neuf terrains de tennis intérieurs et extérieurs, sa salle de conditionnement physique à deux niveaux, sa piscine avec terrasse, son spa, sa boutique et son bistro. Même ses vestiaires sont une expérience en soi avec des baignoires à remous, des douches spacieuses, des serviettes moelleuses et des produits naturels pour le corps qui sont fournis. En plus de cours de tennis et de sports aquatiques, de nombreux cours collectifs sont offerts (vélo-cardio, yoga, Tabata, cardio step, pilates, Bootcamp, etc.). Différents abonnements sont offerts, dont un annuel pour toute la famille.

6105, avenue du Boisé

www.midtown.com/fr/montreal

SAINT-LAURENT

Gold's Gym, un classique

Quelque 40 000 pi2 d'installations ouvertes 24 heures sur 24, une piscine de 65 pi et une section pour femmes seulement, voilà ce qu'offre le Gold's Gym et qui fait de l'endroit un classique à Saint-Laurent. La salle de musculation possède plus de 100 appareils haut de gamme, et plus de 299 cours de groupe sont mis à l'horaire mensuellement. Les membres ont aussi accès à divers services, dont un bistro avec bar à frappés protéinés, des massages, du bronzage, des bains vapeur et des saunas. Le Gold's Gym s'est également doté d'une application, Gold's Amp, qui note le suivi des activités physiques, et qui offre une banque de musique, des idées d'entraînement et des conseils d'entraîneurs qualifiés.

3131, boulevard de la Côte-Vertu

www.goldsgym.com

LASALLE

Report Fitness, pour les sportifs occupés

Les gens pressés et les amateurs d'efficacité et de résultats rapides adopteront le Report Fitness de LaSalle, qui propose des séances d'entraînement par intervalles à haute intensité de 30 minutes seulement. Les séances jumellent la musculation, le conditionnement physique et l'endurance cardio-vasculaire en sollicitant le corps au complet. Une autre particularité de l'endroit est que ses cours sont tous du même niveau. Comme chacun travaille à son propre rythme, débutants comme avancés peuvent y trouver leur compte dans une même séance. Finalement, plusieurs cours par jour sont offerts, et ceux-ci se donnent en petits groupes, donc les clients obtiennent une attention particulière.

7717, boulevard Newman

www.reportfitness-fr.com

LACHINE

SWET, un entraînement utile

Ce nouveau venu à Lachine (ouvert depuis 2016) met de l'avant l'entraînement fonctionnel (qui mise sur les muscles utilisés au quotidien) s'adressant autant à une clientèle athlétique que débutante. L'endroit est reconnu pour la qualité de ses équipements, le nombre de cours offerts et son espace épuré permettant une grande variété d'exercices, dont des circuits. En plus de cours privés et semi-privés, on retrouve parmi les cours de groupe proposés de l'autodéfense, du Bootcamp (dont un de niveau débutant), de la boxe, du vélo-cardio, du Tabata, du yoga, de la Zumba, du kickboxing, etc. La gestion des abonnements et des inscriptions aux cours est rendue facile grâce à l'application MemberMe+. Finalement, un comptoir-lunch et un bar sont aussi à la disposition des clients.

2300, rue Victoria

swet.ca