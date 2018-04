Montres pour sportifs: chaussures aux pieds, montre au poignet

«Des possibilités fantastiques»

Le marché des vêtements et accessoires connectés a connu une croissance considérable dans les dernières années et, selon plusieurs analyses, celle-ci se poursuivra. De récents sondages ont permis d'établir qu'à ce jour, 30 % des Américains possèdent au moins un bracelet sportif ou une montre sportive et que 44 % d'entre eux en font une utilisation quotidienne. Selon les projections de Statista, plus de 105 millions d'unités seront vendues en 2022, pour des revenus dépassant 4 milliards de dollars.

Si les ventes de montres sportives continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, les petits détaillants ne profitent pas beaucoup de cette tendance. «C'est en croissance dans le monde, oui, mais pas pour un détaillant comme nous. L'offre est trop grande et les gens magasinent beaucoup», remarque Frédérick Viens, copropriétaire de la boutique Maison de la course.

Cette offre grandissante et le marché concurrentiel avantagent les consommateurs, qui ont constamment accès à de nouvelles technologies. Le nombre de fonctionnalités des montres sportives semble avoir légèrement plafonné, mais la précision de celles-ci s'améliore sans cesse. «C'est sûr qu'une lecture GPS, c'est une lecture GPS! Par contre, celle-ci s'est beaucoup raffinée, observe M. Viens. Maintenant, certaines montres peuvent nous ramener à la maison. On peut même télécharger un trajet et suivre la trace de ce trajet. Donc, si je pars courir en montagne, par exemple, je télécharge à l'avance mon trajet et j'ai juste à suivre le chemin que la montre m'indique.» Il constate également une amélioration de la polyvalence des montres. «Auparavant, chaque modèle offrait sa spécialité. Un avait la musique intégrée, l'autre, la fréquence cardiaque au poignet, etc. Maintenant, les montres ont toutes ces fonctionnalités en même temps.»

Ce que réserve l'avenir

Selon Pascal Forget, vulgarisateur en technologie, les innovations des prochaines années vont permettre aux montres sportives de répondre à des besoins qui vont bien au-delà du simple gadget. Des fonctions qui n'ont pour l'instant qu'un objectif ludique pourraient devenir d'une importance capitale dans le suivi médical des utilisateurs.

«Apple Watch est un bon exemple. La montre mesure présentement la fréquence cardiaque, mais la compagnie est en train de développer un algorithme qui va analyser ces données et être capable de détecter si quelqu'un est sur le point d'avoir un malaise cardiaque», explique Pascal Forget, vulgarisateur en technologie.

«Et le but, ce serait que la personne puisse contacter son médecin, mais encore mieux, que la montre puisse le signaler automatiquement au médecin, explique M. Forget. L'autre grand rêve, c'est que ce type de données puisse détecter si quelqu'un est en dépression. Par exemple, quelqu'un qui, tout à coup, bougerait moins, ferait moins d'activité, sortirait moins de chez lui, cela pourrait signifier que quelque chose cloche et la montre le saurait. [...] Ensuite, après une prise de médication, on pourrait voir avec le bracelet si la personne bouge plus, si son sommeil est meilleur, etc.»

Le vulgarisateur en technologie poursuit: «On va aussi en venir aux suivis postopératoires. Après une opération au coeur, on pourrait entre autres voir si le rythme cardiaque de la personne est plus stable ou meilleur qu'il était. Je crois que, bientôt, certains bracelets vont pouvoir évaluer le taux d'oxygène dans le sang et même le taux de sucre. Quelqu'un de diabétique pourrait avoir l'information sans avoir à se piquer! Ce sont des possibilités fantastiques, sans être obligé d'aller chez le médecin», explique M. Forget.

Plus de fonctionnalités, moins d'autonomie

Parmi les critères les plus importants pour le consommateur sportif à la recherche d'une nouvelle montre, il y a le nombre d'applications avec lesquelles la montre est compatible pour transmettre ses données, la précision du GPS et, surtout, l'autonomie de la pile, un aspect qui mérite d'être travaillé davantage, selon Frédérick Viens. «Ce que je remarque, c'est que, tout comme les téléphones cellulaires, les montres ajoutent toujours plus de fonctions, mais une chose qui ne change pas, et qui régresse même, c'est l'autonomie de la pile», se désole-t-il.

Pascal Forget est aussi d'avis que l'autonomie de la pile est un critère très important dans le choix d'une montre et qu'il demeure le «plus gros bobo» de l'industrie. Selon lui, c'est d'ailleurs ce critère qui fait en sorte que les montres sportives ne sont pas remplaçables par de simples montres intelligentes. «Beaucoup de montres intelligentes ont aussi un GPS, mais dès que celui-ci est activé, la pile flanche au bout de quatre heures. On peut à peine faire un marathon avec ça! Les montres sportives, elles, sont spécialisées pour faire certaines choses. Certaines sont capables d'offrir une autonomie de 20 heures avec le GPS. Et celles qui n'ont pas de GPS peuvent durer entre quatre jours et une semaine sur la même pile», précise-t-il. Il prévoit toutefois une amélioration de cet aspect avec la sortie prochaine de l'Apple Watch 4, qui sera plus grosse, donc qui aura probablement une meilleure autonomie.