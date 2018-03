Suer devant la télé

Eveline Canape indique que même en entraînement cardiovasculaire, le fait de regarder la télévision un peu trop attentivement peut avoir un effet négatif.

«Si tu as comme objectif d'améliorer ta condition physique, tu dois travailler à une certaine intensité. Si tu te concentres plus sur ton émission que sur ton entraînement, tu réduis son efficacité.»

Mine de rien, on réduit le rythme. Chose certaine, on ne l'accélère pas. «Si tu n'es pas essoufflé, c'est que tu n'es pas en train de donner la dose qu'il faut pour qu'il y ait un bénéfice au niveau physique», soutient Mme Canape.

Il est toutefois possible de contrer le problème en s'installant sur un appareil qui calcule la fréquence cardiaque et qui donne un avertissement si la personne descend sous l'intensité souhaitée.

En musculation, la tendance est de prendre des pauses beaucoup trop longues entre les répétitions si on regarde, même distraitement, une émission ou une partie de hockey. Évidemment, tout dépend de ce que la personne recherche. «Si tu veux être dans un endroit que tu aimes avec des gens avec qui tu es bien et que tu bouges un peu en regardant le hockey, d'accord, mais tu n'atteindras pas de résultats en fait d'amélioration de la condition physique.»

Or, sans résultats concrets de temps à autre, il est bien difficile de se motiver. «Lorsque tu vois que tu as un bénéfice, c'est ça qui fait que tu réussis à intégrer l'activité physique dans ton mode de vie», affirme Mme Canape.

«Est-ce qu'on peut prendre un break?»

Michelle Fortier, professeure à l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa, voit également des désavantages à l'utilisation de la télévision pendant l'entraînement, mais pour d'autres raisons. «La personne est moins concentrée sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle ressent en faisant de l'activité physique. Elle perd donc une partie de ses bienfaits.» La spécialiste en psychologie de l'activité physique ajoute que les gens sont déjà constamment branchés à un écran quelconque. «Je trouve que l'activité physique nous permet de prendre une pause des écrans, de nous concentrer sur une chose à la fois. Nous faisons tellement du multitâches, est-ce qu'on peut prendre un break?»

Elle s'interroge également sur le besoin de se distraire ou de se motiver en effectuant des activités monotones. «Est-ce qu'on peut trouver des exercices qui ne soient pas monotones? se demande-t-elle. C'est sûr que dans un contexte de réhabilitation, de physiothérapie, les exercices sont très ennuyants, on peut se mettre de la musique, on regarde Netflix. Mais si on parle d'activités physiques régulières, pourquoi ne pas aller marcher dehors et regarder le paysage au lieu de regarder un écran?»

La professeure se questionne aussi sur le fait de regarder la télévision ou écouter de la musique pour mieux faire passer des efforts intenses. «Il y a beaucoup de recherches qui semblent démontrer que la majorité de la population n'aime pas les exercices très intenses, rigoureux. Au lieu de s'entraîner fort et d'être obligés de regarder Netflix, pourquoi ne pas faire un exercice modéré qu'on trouve plus plaisant et qu'on va vouloir répéter?»

Mme Fortier note que des gens très motivés comme les triathloniens et les marathoniens vont aimer se défoncer. «Ces gens ne sont pas la norme, affirme-t-elle. Ce ne sont pas ces athlètes que je vise. Moi, j'essaie de faire bouger monsieur et madame Tout-le-Monde.»