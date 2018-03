Du sport à la fine pointe

S'entraîner dans une autre réalité

Jumeler l'immersion de la réalité virtuelle avec l'entraînement, c'est le pari qu'a pris Black Box VR en proposant une toute nouvelle façon de bouger. Après avoir enfilé un masque de réalité virtuelle, on entre dans une boîte noire et, à l'aide des câbles de résistance fournis, on se lance dans un entraînement fonctionnel immersif de 30 minutes, durant lequel les aspects cardiovasculaire et musculaire sont mis de l'avant. Le produit promet des séances qui sollicitent 100 % des capacités, tout en faisant ressentir seulement 60 % de l'effort. Le système mémorise les performances et permet d'affronter d'autres joueurs. Black Box VR fait son entrée graduelle dans les centres d'entraînement, surtout en Californie pour l'instant.

Récolter des données par les pieds

La société française Digitsole est une pionnière dans la confection de semelles intelligentes. Après avoir lancé des semelles chauffantes pour amateurs de plein air et travailleurs de chantier, ainsi que des semelles connectées pour coureurs et cyclistes, elle ajoute à sa liste de produits les chaussures connectées. Conçues avec un cuir de qualité, elles sont munies d'un système de serrage automatique. Avec l'application, on peut régler la température intérieure de la chaussure et collecter des données comme le nombre de pas effectués, le nombre d'étages gravis, les calories dépensées, ainsi que des informations sur la posture et les mouvements. Offert dès le mois de mars, à un prix de lancement de 495 $ (390 $ US) pour deux paires de chaussures.