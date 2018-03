Patiner à l'unisson

Le patinage synchronisé n'est pas encore un sport olympique, mais de plus en plus d'adultes de tous les niveaux se tournent vers cette discipline pour goûter aux plaisirs de la compétition par équipes.

Comme il s'agit d'un sport d'équipe, il faut être prêt à s'engager. « Les absences sont plus ou moins bien acceptées parce que ça réduit la cadence pendant les pratiques », commente Nadine Tougas. Bien sûr, il y a des imprévus : la famille, le travail, etc. « Il s'agit de jongler avec tout ça, indique l'entraîneuse. Mais ce sont des filles passionnées vu qu'elles sont encore là une fois devenues adultes. Faire du patinage synchronisé, c'est une décision qu'elles prennent elles-mêmes, c'est leur argent, leur temps. »

« Bien sûr, on est en compétition avec les autres équipes, mais on veut aussi faire mieux que la performance précédente, indique Mme Dion. On veut continuer à progresser et la compétition, ça permet justement de mesurer sa progression. »

« L'objectif du programme, c'est que les adultes demeurent actifs physiquement. On peut faire du patinage synchronisé même si on n'en a pas fait une carrière. »

Dans la catégorie Adulte III, 75 % des participantes doivent avoir au moins 35 ans. « Ce sont des filles qui ont patiné quand elles étaient plus jeunes et qui ont arrêté pendant plusieurs années, indique Mme Tougas. Ou encore, elles sont venues au patinage sur le tard, parce qu'elles trouvaient que c'était un beau sport. » Ce sont des patineuses débutantes, mais elles doivent quand même maîtriser certains éléments, comme le patinage arrière et les croisés, note Liette Rivest. « C'est extraordinaire ce qu'elles réussissent à faire en peu de temps, s'enthousiasme Nadine Tougas. C'est l'unisson qu'on recherche, l'homogénéité, la créativité. »

La catégorie Adulte II compte beaucoup plus de participants. Pas moins de 16 équipes ont participé au dernier championnat régional de patinage synchronisé à Sherbrooke, au début de février. Selon les règlements de Patinage Canada, 75 % des participantes doivent avoir 25 ans et plus.

La catégorie Adulte I vise les patineuses les plus avancées. « Souvent, ce sont des filles qui n'ont pas arrêté le patinage ou qui ont arrêté uniquement quelques années, le temps d'aller à l'université ou d'avoir des enfants », commente l'entraîneuse Nadine Tougas, du club Nova. Il s'agit souvent de personnes qui ont patiné au niveau sénior et qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent plus investir autant de temps dans le sport. Les séniors peuvent s'entraîner une quinzaine d'heures par semaine alors que les patineuses de la catégorie Adulte I peuvent s'en sortir avec un entraînement par semaine. « Au Québec, il n'y a que quatre ou cinq équipes d'Adulte I, note Mme Tougas. Le niveau est très relevé. »

Le patinage synchronisé a été créé dans les années 70. Il s'agit de groupes de patineurs qui patinent à l'unisson et qui exécutent différentes figures, comme des lignes, des cercles, des blocs et des entrecroisements, au son d'une musique. Le sport a pris son essor dans les années 90, alors que plusieurs clubs de patinage artistique ont créé leurs équipes de patinage synchronisé pour différents niveaux : depuis les minuscules préjuvéniles jusqu'aux spectaculaires séniors. Des compétitions ont lieu sur la scène régionale, provinciale, nationale et internationale.

« On veut gagner, on ne peut pas se dire qu'on va se reprendre la semaine suivante. On veut donc performer, donner le meilleur de soi-même. », explique Liette Rivest.

Nous avons posé six questions à Nadine Tougas, entraîneuse de patinage synchronisé.

QUAND AVEZ-VOUS COMMENCÉ À PATINER ?

J'ai commencé à faire du patinage vers l'âge de 4 ou 5 ans. Vers 9 ou 10 ans, ma mère m'a inscrite au patinage synchronisé. J'ai fait les deux, soit le patinage en simple et le patinage synchronisé, pendant quelques années. Comme les coûts étaient assez élevés, à 18 ans, il a fallu faire un choix. J'ai choisi le patinage synchronisé.

POURQUOI AVOIR CHOISI CETTE DISCIPLINE ?

J'aime l'esprit d'équipe, l'entraide. Et puis, à l'époque, le patinage synchronisé était moins connu. Ça nous donnait accès à des championnats, des compétitions de haut niveau. En simple, je ne sais pas combien il y a de patineurs au Québec, mais c'est plus difficile de percer. L'ambiance est aussi plus attirante. Et puis, je suis une rassembleuse, une fille d'équipe. Ça me rejoignait vraiment plus que de performer en simple.

AVEC LES ANNÉES, EST-CE QUE LA TECHNIQUE A ÉVOLUÉ EN PATINAGE SYNCHRONISÉ ?

Ça évolue rapidement. Les entraîneurs prennent plus d'expérience, les patineurs aussi. Ça ne prend que trois ou quatre ans pour qu'une catégorie arrive à faire ce que faisait la catégorie supérieure. La qualité du patinage s'est améliorée, on patine davantage sur les carres, comme en danse. Il y a aussi beaucoup d'innovation. Lors des championnats mondiaux, on regarde ce que font les autres pays, ça donne des idées.

LA COMPÉTITION, C'EST IMPORTANT EN PATINAGE SYNCHRONISÉ ?

La compétition, c'est la récompense. C'est le défi, l'entraide, le dépassement. On se fixe des objectifs en termes d'éléments à effectuer, en termes de pointage. Tout le temps qu'on a mis, toute l'implication, c'est à ce moment-là que ça rapporte. Selon ma philosophie, on ne s'en va pas battre un adversaire. En fait, on a besoin de lui pour s'améliorer et se pousser à son plein potentiel. Tant mieux si, au bout du compte, on se retrouve au sommet.

COMMENT CONCILIEZ-VOUS L'ENTRAÎNEMENT ET LA VIE PERSONNELLE ?

J'entraîne trois équipes, soit deux équipes adultes et une équipe junior. Je travaille à temps plein : je suis responsable des sports de compétition au collège Jean de la Mennais, à La Prairie. On me dit que je suis un peu intense ! Mais je n'ai pas d'enfants et je vis seule.

POURQUOI AIMEZ-VOUS ENTRAÎNER DES ÉQUIPES ?

J'aime développer des patineuses, partager mes connaissances. Comme je suis une personne émotive, j'essaie de leur faire réaliser qu'elles vivent des moments privilégiés. J'essaie d'inculquer des valeurs d'entraide aux plus jeunes. Il y a aussi une reconnaissance que je reçois des filles, bien que ce ne soit pas ce que je recherche en premier. Et puis, à travers tout ça, il y a les voyages qui me font découvrir le Québec, le Canada et quelques autres pays à l'extérieur.