Neuf trucs pour énergiser vos journées

« On confond souvent la faim et la soif », dit le nutritionniste Hubert Cormier.

SURVEILLEZ VOS DÎNERS

Ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est pourtant fondamental. Plusieurs experts consultés ici l'ont d'ailleurs signalé : si vous cognez des clous vers 15 h, peut-être avez-vous à repenser vos dîners. Les grands coupables ? Les repas trop lourds, avec « trop de glucides et de matières grasses et pas assez de protéines », résume le nutritionniste Hubert Cormier. Au spaghetti carbonara, préférez plutôt une salade et un morceau de saumon, par exemple. Bref, réduisez les féculents et misez sur les oeufs durs, le poulet, le thon en boîte et, pourquoi pas, le houmous.

PRENEZ UNE PAUSE

Ne mangez pas devant votre ordinateur à midi. Encore moins debout, entre deux courses au centre commercial. Vous voulez vous sentir énergisé ? Arrêtez-vous pour de vrai, que ce soit pour casser la croûte, jaser avec un ami ou, mieux, faire du sport. « Faites une pause pendant le lunch pour gérer votre stress en changeant vos idées et votre environnement, suggère Kara Egelton, consultante en psychologie du sport, de l'exercice et de la santé. Je donne des cours d'exercices en milieu de travail au dîner, et les participants reviennent parce qu'ils disent que cela leur donne autant d'énergie pour terminer la deuxième partie de la journée », ajoute la kinésiologue.

RETARDEZ VOTRE CAFÉ

L'usage veut que l'on prenne un café à la fin du repas pour finir en beauté, quoi. Or, selon les métabolismes, la moitié de la substance est éliminée entre trois et huit heures, fait valoir le pharmacien Jean-Yves Dionne. Si vous éliminez rapidement, il se peut très bien que votre café pris après votre dîner ne fasse plus effet dès 15 h ou 16 h. « Prendre son café un peu plus tard, ça n'est pas une mauvaise idée, si ça vous permet de surfer tout l'après-midi, croit-il. Mais cela dépend de votre métabolisme. » En effet, si vous éliminez au contraire très lentement, un café vers 16 h pourrait ici compromettre votre sommeil !

BOUGEZ...

Il est 15 h et vous sentez vos paupières s'alourdir ? Devant votre écran, les mots s'embrouillent ? « Il est temps non pas de faire une petite sieste, mais bien de bouger pour se réveiller ! », lance le kinésiologue Paul Boisvert. Au choix, il vous suggère de faire 10 squats, une petite marche rapide dans le corridor ou, mieux, monter et descendre deux étages d'escalier ! À vous de jouer.

... OU FAITES UNE SIESTE !

Si, pour certains, bouger saura effectivement les réveiller, pour d'autres, une petite sieste (power nap) de 15 minutes sera nettement plus indiquée. « Il n'y a pas deux personnes pareilles et donc aucune méthode universelle pour négocier quoi que ce soit, signale la directrice du Centre d'études sur le stress humain, Sonia Lupien. Donc, pour la personne qui a besoin de ce sommeil, le power nap fera des merveilles. Pour la speedy comme moi, aller marcher sera la solution, fait-elle valoir. Le mot d'ordre : pas de méthode universelle ! » Le secret : se connaître et agir en conséquence, finalement.

BUVEZ

Vous pensez peut-être que vous avez un petit creux, mais il se peut fort bien que vous ayez tout simplement très soif. « Assurez-vous de boire toutes les demi-heures, conseille aussi l'auteur des Conseils d'Hubert, le nutritionniste Hubert Cormier. On confond souvent la faim et la soif, car la déshydratation, aussi légère soit-elle, occasionne à peu près les mêmes symptômes qu'une hypoglycémie. » Pendant votre magasinage des Fêtes, au lieu de traîner des bonbons pour vos baisses d'énergie, pensez plutôt à toujours avoir une bouteille d'eau !

COLLATIONNEZ

Il se peut aussi que vous ayez ici un réel creux. D'ailleurs, si vos après-midi s'étirent et que l'intervalle entre votre lunch et votre souper dépasse les six heures, « la collation de 16 h est de mise », signale le kinésiologue et coach minceur Paul Boisvert. Pour faire le plein d'énergie, pensez ici à une collation protéinée : un verre de lait, une boisson de soya, un morceau de fromage ou une poignée de noix.

CHERCHEZ LE GINGEMBRE

Il existe une foule de plantes qui ont des effets énergisants et tonifiants « mais pas stimulants comme le café », nuance le pharmacien et expert en produits de santé naturelle Jean-Yves Dionne. Si vous cherchez des solutions de rechange plus douces à votre double espresso, pourquoi ne pas essayer une boisson chaude au gingembre, par exemple ? « En cette saison froide, les épices chaudes comme le gingembre, peu importe comment [en tisane ou autre], aident pour l'énergie ! », dit-il.

TROUVEZ UN SUBSTITUT

Si c'est vraiment de la caféine qu'il vous faut, sachez qu'il existe désormais une foule d'autres produits caféinés sur le marché : eau caféinée, gommes à mâcher, etc. « Mais veillez à ne pas dépasser 400 milligrammes de caféine chaque jour, car les risques d'infarctus du myocarde sont augmentés », met en garde le nutritionniste Hubert Cormier. Alors, lisez bien les fiches nutritives et rappelez-vous que si un espresso ne contient pas plus de 60 mg de caféine, un grand café filtre peut en contenir plus du double. Bref, faites vos calculs et énergisez-vous intelligemment.