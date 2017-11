À l'extérieur et motivés

À l'extérieur et motivésIl n'est que 18 h et, pourtant, il fait déjà nuit noire. Les participants au cours de musculation «TRX extérieur» offert par Sports Montréal, au Centre Claude-Robillard, arrivent les uns après les autres, emmitouflés. «Tu vas voir, on va vite avoir chaud!», assure une participante, enthousiaste.

Pendant une heure, le groupe effectue des mouvements en s'accrochant à des sangles fixées à une grande structure métallique. L'activité permet aux participants de développer leur musculature en n'utilisant que leur propre poids. «C'est une activité très physique, mais quand on m'a dit qu'on ferait ça dehors jusqu'en décembre, je me suis dit: "Hein? Sérieux?"», raconte Dominic Chaput, l'entraîneur responsable du groupe.

Le soir où nous sommes passés, le mercure dépassait à peine le point de congélation. Par contre, 10 minutes après le début de la séance, les participants descendent la fermeture éclair de leur manteau d'automne. «S'entraîner dehors, ça fait toute la différence, lance Paule Lecavalier entre deux séries d'exercices. Je suis aussi ce cours à l'intérieur, mais j'aime mieux profiter de tout l'oxygène qu'on a dehors. Je travaille toute la journée dans un bureau et le soir, j'ai besoin de sortir.»

À ses côtés, Pierre-Luc Décarie acquiesce: «On pense qu'il va faire froid, mais d'un exercice à l'autre, il faut même enlever des couches. Ça fait du bien!» Bien que l'offre de sports à l'extérieur s'amenuise à l'automne, la direction de Sports Montréal, tout comme celle de quelques autres centres sportifs, tient à garder des activités à l'extérieur même en novembre. «On a une clientèle qui veut vraiment rester dehors, beau temps, mauvais temps. On doit penser à elle aussi», explique Barbara Poinsaut, directrice des communications pour Sports Montréal.

Plus motivés

Le grand air est-il si attrayant que certains sportifs n'arrivent plus à s'en passer? Même lorsqu'il fait froid et qu'on ne peut même pas jouer dans la neige? Absolument, croit Marianne Lacharité-Lemieux, conseillère en saines habitudes de vie chez Québec en forme.

Pour compléter sa maîtrise en sciences de l'activité physique, en 2014, Mme Lacharité-Lemieux a d'ailleurs tenté de démontrer que l'activité physique à l'extérieur procure des bienfaits particuliers aux adeptes. L'étude n'a été menée qu'auprès de 23 femmes, mais les résultats tendent à démontrer que l'entraînement à l'extérieur favorise l'assiduité, mais aussi la baisse de la tension artérielle et le bien-être psychologique.

Ainsi, sur les 23 participantes ménopausées participant à l'étude, la moitié a suivi un programme d'entraînement à l'intérieur trois fois par semaine, pendant trois mois. L'autre moitié suivait exactement les mêmes cours, mais dans un parc bordé par la rivière Magog.

La chercheuse a notamment constaté que le groupe qui s'entraînait à l'intérieur travaillait de façon plus intense et s'intéressait davantage aux effets physiologiques du sport. Pour leur part, les participantes à l'extérieur bougeaient de façon plus modérée, mais elles rapportaient ceci d'intéressant: elles ressentaient davantage de bienfaits psychologiques, et elles adhéraient avec plus d'enthousiasme au programme d'activité physique. «Ces femmes participaient au programme pour le bien-être qu'elles éprouvaient. Les tests physiologiques ne les intéressaient plus vraiment au bout de trois mois. Elles avaient développé un autre genre de motivation. Elles avaient pris goût à cette habitude-là», explique Mme Lacharité-Lemieux.

Les recherches à ce sujet mériteraient d'être approfondies, souligne la spécialiste en activité physique, mais elle estime que l'effet relaxant de l'entraînement à l'extérieur pourrait expliquer que les sportifs qui bougent dehors ont tendance à être plus motivés.

«Ce qui sort de plus en plus dans la littérature scientifique, c'est que lorsque les gens s'entraînent à l'extérieur, et particulièrement dans un contexte où il y a de la verdure, la dimension affective est plus importante. Et l'assiduité à l'exercice est très liée à l'émotif. Si l'émotion est positive, on va vouloir reproduire ce comportement.»

Et si on retrouve à l'extérieur un groupe de sportifs avec qui l'on partage de bons moments, toutes les conditions sont réunies pour avoir envie de sortir même lorsque le temps est maussade. «Le fait de courir avec un groupe, ça fait que certaines personnes se présentent une semaine de plus, puis une autre... et finalement, rendues au printemps, elles se disent "hey, j'ai continué!"», raconte Geneviève La Fontaine, coureuse responsable des sorties de groupe du dimanche matin pour la Boutique Courir de Montréal.

Bien habillés

«Novembre veut aussi dire pluie, et pluie froide aussi, mais en général, un bon nombre de coureurs décident de se lever quand même», ajoute cependant Geneviève La Fontaine. Le secret d'une sortie réussie : plusieurs couches de vêtements que l'on peut retirer si l'exercice physique devient plus intense. Par temps plus froid, mieux vaut aussi opter pour une matière synthétique pour la couche collée directement sur le corps, afin d'éviter que l'humidité absorbée nous refroidisse si nous ralentissons la cadence. On prendra aussi soin de couvrir sa tête d'un bonnet léger afin d'éviter une trop grande perte de chaleur.

Malgré toutes ces précautions, il faut une bonne dose de courage pour mettre le nez dehors lorsqu'il fait quatre petits degrés Celsius et qu'il pleut. «Oui, mais il semble que le café après, on le mérite beaucoup plus! estime Mme La Fontaine. Avec notre groupe de course, on termine ça en prenant un café, un thé et une collation. C'est notre récompense.»