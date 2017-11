Trouvez la piscine idéale

Les meilleures piscines

Chaque nageur a ses préférences. Voici une petite liste qui peut lancer la discussion sur les meilleures piscines de la région métropolitaine.

La plus belle

Piscine du Parc olympique

Le centre sportif du Parc olympique, un legs des Jeux olympiques de 1976, comprend en fait deux piscines accessibles aux simples citoyens: le bassin de compétition et le bassin d'entraînement. Les deux peuvent être configurés en bassins de 25 ou de 50 mètres grâce à un mur hydraulique. Le bassin de compétition jouit d'un décor grandiose: impossible de se sentir à l'étroit sous ce plafond surélevé. Le bassin d'entraînement, situé sous les gradins, est plus intime. Un grand nombre de corridors sont disponibles de 6 h le matin à 21 h 55. Il faut toutefois payer 6,74 $ par visite, ou 269 $ par année (taxes en sus).

La plus ensoleillée

Piscine du YMCA de Cartierville

Plusieurs piscines construites récemment sont dotées de vastes baies vitrées pour laisser entrer le soleil. C'est le cas de la piscine du YMCA de Cartierville. Le complexe, ouvert en 2010, comprend une piscine de 25 mètres et un bassin récréatif. La piscine est accessible aux membres du YMCA, mais aussi à la population en général à des heures précises, essentiellement en fin de soirée tous les jours de semaine, mais aussi tôt le matin, à l'heure du dîner et en fin d'après-midi les mardis, jeudis et vendredis. L'accès est alors gratuit aux résidants de Montréal.

La plus pittoresque

Piscine Quintal

La piscine Quintal fait partie d'une vingtaine de bains publics aménagés par la Ville de Montréal entre les années 1883 et 1933, alors que beaucoup de logements ouvriers ne comportaient pas de salle de bains. Située dans l'arrondissement de Ville-Marie, la piscine Quintal fait partie de la dernière vague de construction, en 1932, en pleine dépression. Le bâtiment qui abrite la piscine a gardé son apparence originale. Le décor du bassin lui-même renvoie à une autre époque. Les heures de bain libre sont limitées, soit essentiellement le mardi et le mercredi en après-midi et en début de soirée, et du jeudi au samedi à l'heure du dîner. Toutefois, l'entrée est gratuite.

La plus ludique

Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme)

L'Aquadôme vient de rouvrir ses portes après des rénovations. Le complexe, situé dans l'arrondissement de LaSalle, comprend une piscine de 50 mètres divisée en deux bassins de 25 mètres, un bassin récréatif avec jeux d'eau et des glissades d'eau. Bref, les enfants peuvent s'amuser (sous la surveillance de papa) pendant que maman fait ses longueurs. Les horaires varient, mais en gros, la piscine principale est ouverte à tous le midi et en fin d'après-midi, et elle est réservée aux adultes tôt le matin et en soirée.

La plus salée

Piscine du cégep du Vieux Montréal

La piscine du cégep du Vieux Montréal est traitée à l'eau salée, une particularité très appréciée des personnes qui détestent le chlore. Il s'agit d'une grande piscine de 50 mètres divisée en deux bassins de 25 mètres. Le cégep destine évidemment cette installation à ses élèves, mais les résidants de Montréal y ont accès gratuitement tous les jours de semaine de 17 h 30 à 21 h.

La plus belle en banlieue

Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

Boucherville vient tout juste d'inaugurer son tout nouveau centre sportif, qui comprend deux piscines de 25 mètres et un bassin récréatif. Grâce au grand nombre de corridors disponibles (18), le centre peut se permettre d'offrir du bain libre du matin au soir, tout en proposant des cours de natation, de l'aquaforme et d'autres activités dirigées. Le bain libre coûte 7 $ par séance, ou 3,50 $ avec une carte Accès-Boucherville.