Les ninjas débarquent au gym

Ce n'est pas si facile que ça en a l'air, donc? «Non! Ça nous amène à être humbles! s'exclame M. Fry. Certains regardent American Ninja Warrior et se disent que ce n'est pas si mal. Quand ils arrivent devant notre mur de 14 pieds [plus de quatre mètres], ils voient à quel point c'est haut. Ils essaient de le grimper, ils se disent "Oh... ça, c'est difficile". Quand on voit ce que c'est, on a beaucoup plus de respect face aux gars et aux filles qui le réussissent!»

Même son de cloche du côté d'OCR Academy, un centre sportif d'Ottawa où l'on trouve plusieurs obstacles auxquels se mesurent près d'un millier de mordus de ce type d'entraînement. «Dans nos ateliers de préparation, nos entraîneurs proposent des exercices qui améliorent la force de préhension, par exemple. Plus cette aptitude est grande, plus ces obstacles sont faciles. Nous préparons des exercices qui visent le développement des muscles, et ce n'est qu'après le cours que les participants vont s'amuser dans les structures», explique Joshua Fry, propriétaire de l'établissement.

Le centre sportif Extrême évolution de Laval offre des formations pour permettre aux mordus de s'attaquer de façon sécuritaire à ces obstacles. «Si on a un mur à franchir, on doit se demander comment le faire de façon adéquate. On ne peut pas dépenser toute notre énergie sur un seul obstacle», illustre Kevin Antonucci.

Tous les intervenants interrogés s'entendent sur ce point: non, on ne devient pas un «ninja warrior» du jour au lendemain. Marc-André Roy estime qu'être un «ninja warrior», c'est développer des aptitudes pour les courses à obstacles, le CrossFit, l'escalade et la gymnastique. «C'est comme un laboratoire de mouvement! lance-t-il. Si tu fais juste des poids, tu ne peux pas dire que tu es bon dans le "ninja warrior". Il faut être pluridisciplinaire.»

«Dans les courses à obstacles, on voit de plus en plus d'obstacles comme ceux d'American Ninja Warrior. Le niveau de difficulté a augmenté, et les participants veulent se préparer. On ne peut pas se lever un beau matin de juin et essayer de franchir ces épreuves-là!», explique Kevin Antonucci, directeur général des centres sportifs Extrême évolution. L'entreprise a construit plusieurs structures d'entraînement de type «ninja warrior» dans son nouveau complexe de Laval.

Dans l'immédiat, plusieurs centres de conditionnement physique et d'escalade proposent des structures aussi complexes que ludiques aux adeptes du «ninja warrior». Déjà conquis par l'entraînement de type CrossFit et par les courses à obstacles extérieures comme les Spartan Race, les sportifs sont nombreux à vouloir relever le défi.

«C'est un mouvement qui commence. On voit apparaître des petites initiatives dans des centres sportifs ici et là», constate Marc-André Roy, directeur des opérations au centre d'escalade Clip 'n Climb de Laval. Avec un groupe de passionnés de ce type d'entraînement, il pilote un projet qui pourrait mener à l'ouverture d'un grand complexe «ninja warrior» dans la région de Montréal en 2019.

Le concept est né au Japon dans les années 90 et il a fait des petits dans plusieurs pays. Aux États-Unis seulement, l'émission American Ninja Warrior rassemble plus de 6 millions de téléspectateurs chaque semaine pendant l'été. La même question revient chaque année: un des concurrents arrivera-t-il à franchir tous les obstacles de la grande finale?

Juste pour jouer

L'entraînement pour ces obstacles a beau être complet, c'est surtout le plaisir de relever des défis qui plaît aux adeptes des circuits «ninja warrior». «J'ai l'impression que c'est comme retourner en enfance! s'exclame Raphaël Duchesne, entraîneur au centre sportif Extrême évolution de Laval et adepte de ce type d'entraînement. J'aime ça, grimper partout ! Je trouve ça aussi beaucoup plus plaisant de m'entraîner pour bien réussir ces obstacles. C'est plus que juste soulever des poids dans un gym.»

Joshua Fry souligne lui aussi le plaisir enfantin de réussir un obstacle comme ceux d'American Ninja Warrior. «Quand on était petits et qu'on voyait un arbre, on avait envie de grimper! Aujourd'hui, on dirait que les enfants perdent le goût de jouer, et les adultes aussi! Avec ce genre d'entraînement, on permet aux gens d'être en forme, mais en se donnant la permission de jouer! C'est fondamental!»

Plusieurs entreprises aux États-Unis vendent d'ailleurs des accessoires qui permettent au public de construire des structures inspirées de la populaire émission, dans leur jardin. Des modules de jeu pour grands enfants, quoi! «American Ninja Warrior nous a fait comprendre que les futurs champions, ça peut être le gars ou la fille d'à côté qui n'avait l'air de rien. Les participants qu'on voit à la télé se sont entraînés et ils ont réussi», s'exclame Marc-André Roy, qui précise que cet entraînement est à la portée de tous.

«Le débutant devra d'abord travailler son équilibre et sa mobilité, illustre-t-il. Par la suite, dans un niveau intermédiaire, on va commencer à travailler la force, pour progresser tranquillement vers un niveau plus expert. Il faut segmenter l'activité physique pour amener les participants à progresser. Mais oui, c'est possible.»

«C'est un défi très mental, aussi! affirme pour sa part Raphaël Deschesne. Il arrive toujours un moment où tu veux lâcher. Il faut être capable de franchir cette barrière.»

Dans l'émission américaine, peu de candidats, même très entraînés, se sont d'ailleurs rendus au bout du circuit de la grande finale. En neuf saisons, seulement deux participants ont appuyé sur le bouton à la toute fin du dernier parcours. «C'est clair que ça fait rêver beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on veut ouvrir un centre entièrement dédié à [l'entraînement "ninja warrior"], explique Marc-André Roy. Ce qui pourrait être génial, c'est d'amener beaucoup de Canadiens à compétitionner dans une ligue contre les Américains!»

_______________________________________________