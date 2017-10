La science derrière les souliers de course

Magasiner une chaussure de course est parfois toute une aventure. La concevoir n'est pas simple non plus. En fait, créer la chaussure idéale pour votre pied n'est pas un art, c'est une science de plus en plus évoluée.

Dans le monde de la course, il y a deux grands courants à propos des chaussures: les minimalistes préféreront des composants hyper légers et ultraminces, afin de créer l'illusion de courir pratiquement pieds nus. L'autre courant est à l'opposé: la bonne chaussure doit aider à garder le bon mouvement du corps et des jambes. Ce que les spécialistes appellent «le patron moteur».

Pour satisfaire tout le monde, les fabricants offrent des souliers dont le différentiel de la semelle, la variation de hauteur entre les orteils et le talon, change d'un modèle à l'autre. L'acheteur doit ensuite trouver celui qui lui convient le mieux. «C'est le plus important. Quand on court, l'idéal est d'atterrir sur la partie avant du pied. Quand on marche toute la journée dans des souliers avec des talons, passer à un soulier à différentiel neutre pourrait provoquer des blessures», explique Amélie Poirier, kinésiologue. À l'opposé, un différentiel trop grand (un talon surélevé) peut créer l'illusion qu'on a le bon patron moteur, mais ce ne sera pas nécessairement le cas.

De la piste au sentier, il y a un (grand) pas...

Le poids de la chaussure est aussi un détail important. Dans ce cas, il faut souvent faire des compromis, selon l'usage auquel le soulier est destiné. La marque Arc'teryx, plutôt reconnue pour ses vêtements et accessoires de plein air dépouillés de tout élément superflu, a dû en faire quelques-uns afin de concevoir sa nouvelle gamme de souliers de course en sentier.

«Contrairement à la course sur route, il y a plusieurs obstacles sur les sentiers. Il faut protéger les orteils contre les racines, et le dessous du pied contre les roches pointues», indique Pete Cameron, directeur des chaussures pour la marque Arc'teryx.

Forcément, ces ajouts augmentent le poids des souliers.