Il est midi, on s'entraîne!

S'entraîner à l'heure du lunch permet de faire du sport sans empiéter sur son horaire déjà chargé des matinées et des soirées de la semaine. Pour certaines personnes, il s'agit d'un automatisme. Pour d'autres, le défi est plus grand. Comment y arriver? Voici nos conseils d'experts et d'habitués.

Choisir le bon sport

Pour rendre l'entraînement pendant l'heure du lunch réaliste, le choix du sport est primordial. À titre d'exemple, si votre activité de prédilection est l'escalade, il faudrait peut-être songer à en trouver une plus accessible. La course à pied, le yoga, le vélo ou l'entraînement en salle sont de meilleures options. Plusieurs entraîneurs privés peuvent aussi se rendre à votre lieu de travail. Et pas besoin de bouger durant des heures. «Les gens ont tendance à penser qu'il faut aller passer une heure sur le tapis roulant pour que ça vaille la peine, mais en fait, avec un petit échauffement de 5 minutes et un circuit d'entraînement de 15 minutes, ça fait amplement le travail, souligne Charles Lamontagne, entraîneur et kinésiologue. Il y a moyen de faire ça aussi court et de s'épuiser, tout en travaillant tous les groupes musculaires.»

S'organiser

La plupart des travailleurs n'ont qu'une heure pour dîner. Il est donc important de maximiser son temps. Le sac d'entraînement doit être idéalement préparé la veille pour gagner du temps le matin. Il peut aussi s'avérer une bonne idée de laisser les articles de base au bureau (espadrilles et produits d'hygiène) pour ne transporter que les vêtements nécessaires au quotidien. Pour aller courir, déjà avoir son trajet en tête peut être plus efficace. Si vous voulez assister à un cours de groupe, avoir une réservation assure sa place et évite les mauvaises surprises.

Bien manger

Un entraînement à l'heure du midi «remplace» l'heure du repas. Il est donc entendu que vous devrez manger avant ou après votre séance, au bureau, tout en travaillant. «Je recommande aux gens soit de prendre une collation une heure avant l'entraînement (un yogourt et un fruit ou des noix et un fruit) et de dîner au retour, sinon de diviser le dîner en deux, explique Mélanie Olivier, nutritionniste. Dans ce cas, on commence par le dessert (fruits, granola, noix, muffin, etc.) avant l'entraînement, et le plat principal au retour. Les gens plus pressés peuvent opter pour un smoothie protéiné avant l'entraînement.»