L'heure de retrouver la forme

Un été à faire la cigale, des après-midi de sangria et des soirées de festins de viandes grillées. Septembre sonne la fin de la récréation, et c'est l'heure d'enfiler les chaussures de sport. Comment refaire une place à l'entraînement et aux saines habitudes dans la routine d'automne?

Retrouver l'étincelle

Pour retrouver la motivation, Jonathan Lelièvre, spécialiste en psychologie du sport, parle de why power: «Pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est important dans ma vie? Pourquoi je veux me réengager? Quand tu sais pour quelle raison tu te lèves à 6 h pour aller à la piscine, ça donne plus du courage.»

La réponse doit être un message clair que l'on associe aux gains que l'on fera grâce à l'activité physique. C'est l'étincelle.

Le besoin de bouger

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient cumuler au minimum 150 minutes par semaine d'activités d'endurance d'intensité modérée ou 75 minutes d'activités d'endurance d'intensité soutenue. On peut ainsi pratiquer plusieurs activités physiques de courte ou longue durée, plusieurs fois par semaine, que l'on additionne ensuite pour atteindre les recommandations de l'OMS.

Petit à petit

Comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. «Je ne crois pas qu'il faut partir à toute allure. L'été, on a relâché un peu. Il faut y aller graduellement pour ne pas se décourager», prévient Jonathan Lelièvre. Il faut viser des petites victoires, et plus on en retire des bénéfices, plus ça incite à continuer.

Fixer un objectif

On parle souvent des objectifs SMART: spécifiques, mesurables, ajustables, réalistes et établis dans le temps. Jonathan Lelièvre mise plutôt sur le processus. «On s'engage dans un processus ou un système qui nous amènera dans la direction dans laquelle on veut aller. C'est une question de changement d'habitude. Au lieu de dire que l'on souhaite perdre 25 livres d'ici telle date, on s'engage à faire une période de 20 à 30 minutes d'activités physiques par jour. La personne se responsabilise et développe des outils. Par exemple, elle fait un X sur le calendrier et elle voit une suite, jour après jour. Ce qu'on souhaite, c'est une longue séquence qui se transforme graduellement en habitude et on se motive à ne pas briser la séquence.»