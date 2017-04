Philanthropie sportive: bouger pour la cause

Jean Siag, Isabelle Audet

Marcher, courir, rouler, pagayer, grimper... Aucun doute : les défis sportifs au profit d'une cause se multiplient au Québec. Qu'est-ce qui motive les participants ? Et que doit-on savoir avant de se lancer ?

Histoires de coeur

Ils ont en commun d'être touchés de près par une cause. Et pour la soutenir, ils bougent... au sens propre comme au figuré. L'objectif : inspirer suffisamment leur réseau pour qu'il allonge lui aussi quelques dollars. Voici le parcours de passionnés qui se préparent à relever un défi. SOUTENIR LES AUTRES, PUIS LES SIENS Marc Vallée

40 ans

Défi : 10 km à la course de Candiac le 30 avril

Activité : Courir pour les familles aux prises avec l'autisme

Organisme : Soutien autisme Support (SauS) Quand Marc Vallée a commencé à courir pour l'organisme Soutien autisme Support (SauS), il y a cinq ans, c'était pour encourager la voisine de ses parents, Audrey Burt, fondatrice de l'organisme communautaire qui offre des services de loisirs aux familles ayant un enfant autiste. Le hasard a fait qu'après avoir couru trois fois pour SauS, Marc Vallée a appris que son propre fils, Julien, aujourd'hui âgé de 6 ans, avait un trouble du spectre de l'autisme (TSA). « On a eu le diagnostic de TSA il y a un an et demi. On commanditait déjà la course annuelle organisée par Audrey, mais c'est sûr que le fait d'avoir un garçon autiste, même s'il va à l'école régulière, ça touche une corde sensible. » Marc Vallée, habitué des demi-marathons, s'entraîne trois fois par semaine. Le défi de 10 km de SauS est évidemment largement à sa portée. « J'avoue que la course comme telle est un acte égoïste, confie M. Vallée, copropriétaire de trois épiceries IGA. Comme je travaille auprès du public, j'aime me retrouver dans ma bulle. Quand je cours, je pense à mes pulsations-minute, à la côte qui s'en vient, tous mes tracas sont évacués, et l'adrénaline et l'endorphine aidant, pendant une à deux heures, je ne pense qu'à moi. » MARCHER « COMME PAPA LE FAISAIT » Diana et Carmelina De Vito

49 et 83 ans

Défi : marche d'environ 3,5 kilomètres le 28 mai

Activité : marcher pour lutter contre l'Alzheimer

Organisme : Marche pour la Société Alzheimer Diana De Vito ponctue son histoire de regards tendres dirigés vers sa mère, Carmelina, assise à ses côtés. La femme raconte comment, en 2004, la maladie d'Alzheimer a pris toute la place dans leur vie. Son père, un homme énergique et volontaire, est mort en 2009 après avoir perdu peu à peu tous ses moyens. « Ça nous a fait tellement de peine. On ne pouvait pas le sortir de son environnement, parce qu'il était perdu... » Attristée par l'état de son grand-père, la nièce de Diana, Laura, l'a entraînée dans une marche au profit de la Société Alzheimer en 2008. Une révélation pour Diana, qui s'est sentie d'un coup beaucoup moins seule. L'année suivante, tout juste après la mort d'Edoardo, toute la famille a emboîté le pas. Depuis, c'est une tradition. Le défi sportif est modeste, même pour Carmelina, qui marche d'un bon pas. Le symbole est toutefois grand : « [Le 28 mai], on va marcher pour amasser des fonds, mais aussi parce que mon père marchait lui-même beaucoup. Même malade ! On allait se promener ensemble. Il ne parlait pas, mais il marchait ! » ROULER POUR CEUX QU'ON A AIMÉS Chantale Grenon-Nyenhuis

45 ans

Défi : trois jours de vélo à Vaudreuil-Dorion (environ 250 km) du 25 au 27 août

Activité : Rouler pour vaincre la SLA

Organisme : Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec La première fois que Chantale Grenon-Nyenhuis s'est engagée à relever le défi de la course « Rouler pour vaincre la SLA », elle avoue avoir eu peur. À raison, car elle a décidé de faire une course à vélo de trois jours en étant très peu entraînée... Malgré tout, en roulant à son rythme, elle a réussi à terminer le tracé de 220 km. Pourquoi ce défi ? L'entraîneur de hockey de deux de ses garçons (niveaux atome et novice), Dean Stock, a reçu un diagnostic de SLA en 2014. Il avait à peine 37 ans. « On n'en revenait pas, raconte cette mère de quatre garçons qui habite à Saint-Lazare. C'était un grand athlète, mais surtout un homme très bon, que tous les jeunes estimaient et appréciaient. Il a continué de coacher, malgré la maladie, jusqu'à l'an dernier. Je voulais faire quelque chose pour l'aider, mais je ne savais pas quoi. Quand j'ai su qu'il y avait un défi sportif, je me suis dit que c'est ce que je ferais. » Cette année encore, pour la troisième fois, Chantale Grenon-Nyenhuis va participer au défi avec son plus vieux, Matthew. Une édition particulière, puisque Dean Stock est mort au mois de septembre 2016. « Les deux premières fois, c'était facile parce qu'il était toujours en vie, mais je me suis dit que j'allais continuer à soutenir cet organisme et la famille de Dean. » Mme Grenon-Nyenhuis fait partie d'une cohorte d'une centaine de personnes qui roulent sous la bannière « Équipe Stock ». BOUCLER LA BOUCLE Michel Ratté

31 ans

Défi : un voyage de randonnée de 14 jours au Pérou, le 13 mai prochain

Activité : Défi Huma

Organisme : LEUCAN, association pour les enfants atteints de cancer À l'âge de 5 ans, Michel Ratté se présente à l'hôpital avec ses parents. Il a une bosse « grosse comme un oeuf » à l'aine. Le diagnostic ne tarde pas. L'enfant souffre d'un cancer : le lymphome de Hodgkin. Le garçon subit des traitements, d'abord à l'Hôpital de Saint-Jérome, puis au Centre hospitalier Sainte-Justine, à Montréal. C'est là que LEUCAN est venu en aide à la famille. L'organisme apporte à Michel et à ses parents un soutien financier et émotif pendant toute une année. « Sans eux, on aurait vraiment eu du mal à y arriver », raconte l'homme qui est aujourd'hui ambulancier paramédical. En pleine forme, Michel ressent le besoin de donner à son tour. En 2010, il a amassé des fonds pour l'Hôpital de Saint-Jérôme en s'inscrivant à un voyage caritatif pour gravir le mont Kilimandjaro, en Tanzanie. Et ce printemps, c'est pour LEUCAN qu'il entreprendra une autre randonnée, cette fois au Pérou. Il s'entraîne en salle et il fait de l'escalade pour s'assurer d'être en forme. Il a aussi fait plusieurs grandes randonnées au cours des dernières années. « Je ne dois pas arriver là prétentieux, et me dire que ça va être facile. Je pourrais bien revenir la queue entre les jambes ! » Il prévoit marcher en moyenne entre six et sept heures par journée passée en montagne. Dans l'immédiat, il consacre beaucoup de temps à la collecte de fonds qui accompagne le défi. Il paie lui-même son voyage, et il s'est engagé à amasser au moins 3000 $ en dons. « Je n'ai pas la prétention d'apporter l'espoir en faisant ce défi après avoir eu le cancer... mais si ça peut amener des gens à ne pas baisser les bras, tant mieux ! » TROUVER SA VOIE Émilie Brown

35 ans

Défi : quatre jours de kayak de Montréal à Québec, du 10 au 13 août (265 km)

Activité : Défi kayak

Organisme : Jeunes musiciens du monde En 2016, Émilie Brown a eu envie de relever un défi sportif. Un besoin de dépassement de soi, croit-elle. De changement aussi. Cette jeune maman, séparée depuis quelques années, travaillait alors dans un atelier de menuiserie-charpenterie. Un peu de spinning et de musculation auront suffi à sa préparation physique. En quelques mois, elle a amassé les 2000 $ nécessaires pour participer au défi organisé par Jeunes musiciens du monde, qui offre au Québec une formation musicale gratuite à des enfants issus de milieux défavorisés. Comment a-t-elle vécu ce voyage Montréal-Québec en kayak ? « C'était très excitant », répond Émilie Brown. « De voir 150 kayaks partir en même temps, dans un esprit de groupe, c'était vraiment beau. Quand on pagaie, on est dans l'instant présent, le temps est suspendu. C'est inspirant. » À son arrivée à Québec, quatre jours après son départ, elle a pleuré. « J'étais pas la seule ! se défend-elle. Il y a un sentiment de fierté extraordinaire. En même temps, c'est le signal de la fin de l'aventure, c'est un retour à la réalité. » Y a-t-il eu un avant et un après ? « Oui ! répond Émilie Brown. D'abord, j'ai rencontré celui qui est devenu mon amoureux. Et puis, ç'a été un tremplin pour moi puisque j'ai repris mes études à l'université en architecture de paysage ! Je me suis dit : "j'ai réussi le défi, je suis capable de faire ça." »

À savoir avant de se lancer

La sensibilité à une cause et l'attrait du dépassement de soi suffisent bien souvent à mobiliser les participants. Pour un défi sportif réussi, quelques questions s'imposent toutefois avant le départ. LA FORME PHYSIQUE Kinésiologue et porte-parole chez Nautilus Plus, Karine Larose côtoie régulièrement des sportifs en quête de défis. « L'inscription à un événement de ce genre est très motivante pour une personne qui décide de se prendre en main ou qui veut aller plus loin », constate-t-elle. Lorsque l'on plonge dans pareille aventure, l'accompagnement par un professionnel n'est pas un luxe, précise-t-elle. « L'idée, c'est de se préparer adéquatement. On part chacun avec une condition physique de base, et avec des particularités uniques. Il faut demander une évaluation de notre condition physique et éviter de se fier à notre bon ami qui nous dit ce qui a fonctionné pour lui », explique-t-elle. L'idée est aussi de savoir si, oui ou non, un défi est à notre portée. LA PRÉPARATION Et avec le bon programme d'entraînement, est-ce que tous les défis sont réalisables ? « Est-ce qu'on peut s'inscrire à n'importe quoi ? Oui, souvent. Tout dépend du temps, qui te sépare de l'événement et d'où tu pars. Chose certaine, on doit s'accorder suffisamment de temps pour préparer son corps à l'événement », fait remarquer Karine Larose. Même une course de 10 km demande généralement entre 12 et 16 semaines de préparation, expose-t-elle. Là encore, un programme d'entraînement permet d'éviter les déceptions. « Il faut juste être conscient qu'on ne se revire pas sur un 10 cents. On ne veut pas réussir l'objectif et ensuite s'écrouler au sol. Il faut que ce soit agréable de le faire et de sentir que l'on peut profiter du moment. » LES ASSURANCES Pour les défis plus importants, les organismes offrent généralement un service d'assurances pour les soins médicaux, mais aussi une évacuation d'urgence, entre autres. Chaque participant doit toutefois vérifier qu'il est bien protégé. L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes rappelle que les assurés ont l'obligation de déclarer à l'assureur les circonstances qui « aggravent les risques ». Mieux vaut alors parler franchement du défi que l'on compte réaliser. « De plus, les activités communes comme le vélo, la natation, la randonnée sont couvertes par la très grande majorité des polices, mais l'escalade, la plongée ou le delta-plane, par exemple, ne le sont pas », ajoute Suzie Pellerin, vice-présidente adjointe de l'association. Les activités non couvertes se retrouvent généralement dans la section « Exclusions » du contrat. LA COLLECTE DE FONDS La majorité des défis sportifs caritatifs demandent aux participants de payer des frais d'inscription pour assurer l'organisation de l'événement. Les sportifs se fixent ensuite des objectifs de dons et ils sollicitent leur réseau au nom de l'organisme. Pour les défis plus ambitieux, toutefois, des frais d'inscription élevés s'ajoutent à une collecte obligatoire. Pour une grande randonnée en pays étranger, par exemple, un participant peut devoir s'engager à payer des milliers de dollars pour couvrir les frais du voyage, et amasser en plus un montant prédéterminé en dons (souvent de l'ordre de milliers de dollars). Les conditions sont généralement très claires dès le départ. ET OÙ VA L'ARGENT ? Les frais d'inscription à un défi sportif caritatif permettent de payer, en partie ou en totalité, pour l'organisation de l'événement : l'animation, les vêtements promotionnels, la sécurité sur le site... Cependant, chaque organisme reconnu doit publier un bilan financier. Le grand public peut d'ailleurs consulter ces informations sur le site de l'Agence du revenu du Canada. On y trouve des informations sur les sources de revenus, mais aussi sur les dépenses. « Quand on n'est pas vraiment certain du sérieux d'un organisme, c'est un bon moyen de faire des vérifications », conseille Sylvain Lefèvre, directeur scientifique du PhiLab, le Laboratoire montréalais de recherche sur la philanthropie canadienne, à l'UQAM. ET SI ÇA NE FONCTIONNE PAS ? Après tous les efforts de préparation et après avoir sollicité des proches à plusieurs reprises, une certaine pression pèse sur les épaules des participants à un défi sportif. « Une fois rendu sur place, il est important de s'écouter, rappelle Karine Larose, kinésiologue. Oui, il y a l'orgueil, mais il faut quand même savoir s'arrêter si c'est nécessaire. L'objectif est quand même que ce soit un événement positif ! » Il arrive aussi que les participants ne parviennent pas à amasser suffisamment de dons pour recueillir la somme minimale exigée par les défis plus ambitieux. Les dons amassés sont tout de même versés à l'organisme, mais il importe de s'informer dès le départ des modalités de remboursement des frais de voyage si l'on doit renoncer à une participation.

Un véritable engouement