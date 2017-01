Une nuit en forêt l'hiver

Pour se garder au chaud

Pour passer une nuit en survie l'hiver, il faut être en mesure de se garder au chaud. Voici quelques trucs donnés par les étudiants et les professeurs du bac en plein air de l'UQAC.

Des allumettes ou un briquet

La survie, ce n'est pas amusant et c'est encore plus difficile sans feu. «Emportez du feu en double en tout temps pour le restant de votre vie», a fortement suggéré Manu Tranquard, directeur du baccalauréat en intervention plein air à l'UQAC, à ses étudiants.

Un abri sans feu

Si vous êtes perdu en forêt sans briquet ni allumette, ne paniquez pas. Pensez d'abord à vous protéger du froid, à l'abri du vent et des précipitations. En hiver, un gros conifère est un bon point de départ. Regardez bien aux alentours pour éviter qu'un chicot (arbre mort) vous tombe sur la tête. Enlevez ensuite la neige sur le sol pour y poser des billots de bois secs. Recouvrez le tout de matériaux secs et isolants, comme des branches, de l'écorce, du foin ou des quenouilles. Trouvez de longues branches d'arbre flexibles pour faire un abri en forme de dôme d'environ 1,25 m de diamètre. Recouvrez le tout de branches d'épinette ou de sapin, puis de neige au besoin. Remplissez ensuite l'abri de matériaux isolants avant de vous y glisser en position foetale.

Vous êtes la fournaise

Sans source de chaleur, il n'y a qu'un seul moyen de se réchauffer: bouger. Lors de l'exercice de survie, Charles-Édouard Coallier a passé la nuit sans feu, seulement vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt. À certains moments, il avait si froid qu'il a dû faire de longues séances d'entraînement. «J'ai dû faire plus de 500 squats pendant la nuit et beaucoup de jumping jacks », a-t-il témoigné le matin venu. Vous avez froid aux mains? Secouez-les pour stimuler la circulation. Si vous êtes mouillé, votre propre chaleur sera un des seuls moyens pour vous sécher, mis à part des matériaux secs, comme des quenouilles, qui pourront imbiber un peu d'humidité.

Le banc de parc

Si vous êtes prévoyant et que vous emportez toujours du feu, optez plutôt pour la méthode du banc de parc. Pour le construire, trouvez une vingtaine de longs billots de bois d'environ 15 cm de diamètre. Empilez vos billots en les appuyant sur deux arbres pour former un mur. Après avoir empilé quelques billots, placez deux tiges perpendiculaires, qui formeront une base pour le banc. Puis, complétez le mur arrière. Trouvez ensuite de longues tiges de bois flexibles pour faire un banc/lit confortable. Pour terminer votre abri, fabriquez un toit avec des branches recouvertes de gros morceaux d'écorce et ajoutez des murs au besoin. Une fois l'abri construit, allumez un feu à proximité. C'est l'une des meilleure technique pour se garder au chaud pour la nuit avec un feu.

Plus de bois

Récoltez le plus de bois possible lorsqu'il fait encore jour et commencez par le bois le plus éloigné de votre abri. Vous pourrez facilement récupérer le bois à proximité à la noirceur. Et il vaut mieux avoir trop de bois que de geler au beau milieu de la nuit.

La nourriture

Si vous êtes presque en état d'hypothermie, manger ce qui vous reste de nourriture vous aidera à générer de la chaleur. Si vous pensez que vous devrez survivre plusieurs jours en forêt, essayez de garder vos réserves le plus longtemps possible et mangez-les avant de faire un effort intense.