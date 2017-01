La musique, un précieux allié pour ceux qui veulent faire plus de sport

La musique pourrait s'avérer être un précieux allié pour tous ceux qui ont pris comme résolution du Nouvel An de s'entraîner davantage.

Selon un sondage mené pour le compte de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), une vaste majorité de Canadiens estiment que la musique est essentielle pour maintenir leur motivation lorsqu'ils effectuent une activité physique.

Ainsi, 78 % des répondants affirment qu'écouter de la bonne musique est tout aussi important que d'avoir des chaussures confortables ou encore de boire de l'eau pendant un exercice physique.

Environ 59 % des Canadiens sondés soutiennent que la musique fait passer le temps plus rapidement lorsqu'ils s'entraînent et 56 % d'entre eux croient que la musique leur donne de l'énergie et les incite à bouger.

Le coup de sonde, intitulé «Exercice + Musique Motivation», révèle également que 88 % des personnes sondées croient qu'il y a au moins un avantage à écouter de la musique lorsqu'elles font du sport.

Le sondage a été mené en ligne du 31 octobre au 4 novembre auprès de 1597 Canadiens par la firme Léger Recherche-Stratégie-Conseil. La marge d'erreur est de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.