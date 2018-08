La poutine à la sauce végane gagne des adeptes

En décembre 2016, le restaurant végane et végétarien LOV a ouvert ses portes rue McGill. À sa carte: une poutine végane, avec sauce à base de miso et fromage végétalien à base d'huile de coco. Un plat qui ressemble à la poutine classique? «Oui, mais je dirais même qu'il est meilleur! Le bouillon de viande dans les poutines classiques ne fait pas tout le goût. Un bon bouillon végé et des épices de qualité feront toute la différence», assure Stéphanie Audet, chef du restaurant.

Les cartes de ces restaurants véganes offrent désormais des variantes infinies de la poutine sans aliment d'origine animale: tofu, fromage végétalien style mozzarella, sauce aux champignons et fèves noires, sauce à base de tomates, sauce à base d'oignon, de carotte et de céleri... Et certains n'hésitent pas à y ajouter des substituts de la viande. Herbivores Marché Végétalien, à Montréal, propose par exemple une poutine portugaise végane avec une sauce piri-piri et du poulet végétal, une autre avec du faux bacon.

Dans les festivals aussi

La poutine végane a également trouvé sa place dans les festivals (Grand Poutine Fest, Festival de la poutine de Drummondville, Poutine Week). «Il y a six ans, lors de la première édition de la Poutine Week, aucun restaurateur ne proposait de poutine végane, remarque Thierry Rassam, cofondateur de la Poutine Week. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est mainstream, c'est encore une niche, mais c'est une tendance certaine. Dans l'Ouest [du Canada], on peut trouver plus d'options de ce genre, mais c'est normal vu qu'au Québec, on est puristes sur la poutine [rires] »

Il y a trois ans, Audrey Larocque, propriétaire du camion-restaurant Poutine Factory, participait au festival Bouffons Mtl. À l'époque, une amie végane lui demande une poutine et se retrouve finalement avec... un plat de frites. Le déclic pour Audrey Larocque. «J'utilisais une sauce avec un bouillon à base de viande de boeuf et j'avais uniquement du fromage en grains, je n'avais pas d'autre option pour elle.» Attristée de voir que les véganes n'avaient pas de solution de rechange, elle a modifié ses habitudes. Depuis, toutes ses sauces sont à base de bouillon végétalien. «Par conscience écologique, aussi», précise-t-elle.

Après de multiples tests pour trouver un substitut au fromage en grains, elle opte pour un succédané à base de graines de tournesol. «Le fromage est râpé, il fond plus facilement, mais il est plus sec. Au final, la poutine végane me semble moins bourrative, plus légère que la poutine régulière», vante Audrey Larocque. À chaque festival, elle met sur sa carte une poutine végane, à côté de trois autres poutines. Depuis deux ans, la demande ne cesse d'augmenter. «Même les personnes qui ne sont pas véganes veulent y goûter! Mais la demande est plus forte à Montréal qu'en région.»