 Une journée avec... une infirmière au service de néonatologie 

Marie-Pier Bouchard-Pedneault est l'une des huit infirmières qui s'affairent auprès de ces tout-petits mis sous globe. «J'adore travailler avec les bébés, nous dit la jeune femme qui travaille dans l'unité néonatale depuis sept ans. Les lits sont placés à aire ouverte tout autour du poste, on travaille en équipe et les parents sont toujours très reconnaissants.»

La plupart des patients admis dans cette unité de soins intensifs et intermédiaires sont nés prématurément, les plus jeunes à 26 semaines à peine - le terme d'une grossesse normale est, rappelons-le, 38 semaines.

Cette semaine, elle suivra les trois mêmes bébés avant de rentrer chez elle pour s'occuper des deux siens, âgés de 1 et 3 ans. Première étape, lire attentivement les dernières mises à jour des rapports concernant les bébés qui lui sont confiés. Puis, faire une tournée avec le néonatologiste. Aujourd'hui, c'est la Dre Marie St-Hilaire qui officie.

Les trois bébés de Marie-Pier sont sous haute surveillance. À partir de 10 h, quelques parents viennent passer un peu de temps avec leurs petits. Les plus chanceux pourront les tenir dans leurs bras quelques heures.

Chaque cas est unique

A.* est né à terme au cours de la nuit dernière, mais avec le cordon ombilical noué autour du cou. Quatre tours! En détresse respiratoire, il a vite été traité par l'équipe de nuit des soins intensifs. Dans un incubateur réglé à 26 degrés, il porte un masque à oxygène. Il a un soluté qui passe par le nombril, mais il n'a pas encore bu ses premières lampées de lait. Par contre, il a déjà reçu des doses de caféine qui améliorent ses capacités respiratoires. Si plus tard, il boit son café noir, il saura pourquoi.

La Dre St-Hilaire n'est plus inquiète pour lui. A. restera encore 24 heures en observation, question de s'assurer que l'ingestion du lait se passe bien, mais il est hors de danger. Après avoir vérifié sa tension et ses signes vitaux - fréquence cardiaque et respiratoire, taux d'oxygène dans le sang, réflexes, etc. - Marie-Pier s'en va rejoindre B.

La petite B. est ici depuis un mois. Elle est née à 30 semaines. Marie-Pier change sa couche, lui caresse doucement la tête, puis prépare son biberon de lait, qui sera administré par gavage, grâce à un minuscule tube qui passe par sa bouche et se rend jusqu'à l'estomac. Elle sera nourrie comme cela toutes les trois heures.

«Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour leur faire des câlins.»

Son lait vient de la banque d'Héma-Québec - du lait maternel pasteurisé - conservé dans le frigo de l'unité néonatale. Il a été fortifié avec de la protéine en poudre. Ce frigo-là contient aussi des pots de lait maternel. Tous étiquetés. Une double vérification est faite avant, afin de s'assurer que bébé boit bien le lait de sa maman.