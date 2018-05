 Une journée avec... Dr Alexis Cournoyer, urgentologue 

20 h 30. Le Dr Cournoyer a reçu les résultats des examens de l'homme de 93 ans retrouvé confus et ensanglanté par ses enfants. Le scan montre la présence d'un saignement entre le cerveau et le crâne

20 h 30

Le Dr Cournoyer a reçu les résultats des examens de l'homme de 93 ans retrouvé confus et ensanglanté par ses enfants. Le scan montre la présence d'un saignement entre le cerveau et le crâne, qui semble dater de quelques semaines. Le nonagénaire passera la nuit à l'hôpital et rencontrera un gériatre et un neurochirurgien dès le lendemain. «Les chances qu'il retourne chez lui sans aucune aide sont faibles», nous confiera-t-il plus tard en soirée.

Le Dr Cournoyer consulte le scan du patient quadriplégique incapable d'uriner. Son hypothèse se confirme: une pierre au rein de 11 mm bloque son seul rein. Il communique avec son collègue urologue de garde. Le patient, qui reçoit des antibiotiques par intraveineuse, doit être opéré sur-le-champ.

21 h 30

Alexis Cournoyer se dirige maintenant vers la civière d'un quadragénaire qui craint d'avoir fait un AVC. Au retour d'un voyage, lui explique le patient, il a soudainement eu de la difficulté à voir, puis à parler. «C'est quoi, une pomme? J'aurais dit une patate.» Au terme d'un examen neurologique («répétez après moi: "chocolat", "mettez les mains en haut pendant 45 secondes"...»), Alexis lui annonce qu'il a probablement souffert d'une migraine accompagnée. Par prudence - le diagnostic alternatif étant une ischémie cérébrale transitoire (un mini-ACV) -, le médecin lui prescrit un scan cérébral et de l'aspirine. Le patient sera vu prochainement en clinique de neurologie.

23 h

Après avoir rencontré une patiente arrivée en ambulance en raison d'un mal de genou qui dure depuis trois mois (un cas qui aurait très bien pu être géré dans une clinique médicale), Alexis Cournoyer revient à son bureau. Il n'a plus de nouveaux patients à voir dans sa section, mais il couvre jusqu'à minuit la salle de réanimation trauma, advenant qu'un patient y soit admis. La soirée a été somme toute «tranquille».

Aime-t-il prendre en charge des cas graves? Oui, dit-il. «On fait ça parce qu'on veut aider le monde. Ce sont des maladies pour lesquelles on a des traitements qui font la différence. C'est stimulant.»