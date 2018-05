Santé mentale: la vie après la tempête

«Je voulais montrer que même si on est malade, même si ça ne va pas, il y a toujours une voie positive», explique l'auteure. Au cours de la dernière année, elle a recueilli les confidences de Biz, Ingrid Falaise, P-A Méthot, Florence K, Jean-Marie Lapointe, Saskia Thuot et une vingtaine d'autres personnes. Elles ont toutes dû surmonter un ou plusieurs épisodes difficiles.

C'est d'ailleurs parce qu'elle a elle-même vécu avec la maladie mentale que Vanessa Beaulieu s'est lancée dans ce projet. «Mon frère est décédé quand j'avais 19 ans. Deux ans plus tard, mon père a fait un AVC. Puis il y a eu des séparations, et des trucs de la vie, et tout ça accumulé, on dirait que ça a explosé», raconte-t-elle. J'ai commencé à faire de l'anxiété, et ça s'est transformé en crises de panique. Quand ça t'arrive et que tu n'as jamais vécu ça, tu te demandes ce qui se passe!» «J'avais honte. Je m'enfonçais de plus en plus, et une journée, je pensais que ça n'irait plus jamais bien. Quelqu'un l'a vu, et il m'a reconduite à l'hôpital. Ç'a été mon déclic.»

L'auteure et assistante-réalisatrice au cinéma et à la télévision explique qu'avec une aide professionnelle, elle a réussi à surmonter un choc post-traumatique, un épuisement et la dépression. Elle ajoute toutefois que de lire sur le cheminement de personnes qui ont vécu des situations semblables peut être bénéfique. D'où la rédaction de Mes tempêtes intérieures.

«Ce qui ressort du livre, c'est que ce n'est pas parce que tu as cet obstacle-là dans ta tête que tu ne peux pas faire quelque chose de ta vie. Par exemple, il y a dans le livre une entrevue avec une femme qui a été agressée dans l'armée et qui a eu un choc post-traumatique. Et Linda, c'est la personne la plus drôle que je connaisse ! C'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles, mais elle peut être tellement pétillante aussi. [...] Même si certaines histoires sont difficiles à lire, ça finit presque toujours de manière positive.»