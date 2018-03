Flotter contre l'anxiété

Une idée à méditer

Syndrome post-traumatique, trouble d'anxiété généralisé, dépression, trouble panique... Devant les succès mitigés des traitements actuels pour traiter ces maladies bien de notre temps, certains scientifiques explorent de nouvelles avenues. Et si la thérapie par la flottaison faisait partie de la solution?

Le Dr Justin Feinstein est un neuroscientifique américain, chercheur principal au Float Clinic and Research, nouveau centre unique au monde, intégré au Laureate Institute for Brain Research, à Tulsa, en Oklahoma. Son équipe et lui s'intéressent au fonctionnement du cerveau et, plus précisément, à la façon dont le cerveau crée l'anxiété.

Ses recherches - notamment sur la communication entre notre cerveau et le «corps interne» (coeur, viscères...) - l'ont amené à découvrir que cette communication «était déréglée dans un cerveau en état d'anxiété».

De fil en aiguille, il en est venu à s'intéresser à la Floatation-REST (pour Reduced Environmental Stimulation Therapy), un traitement, dont l'origine remonte aux années 50, qui place le patient dans un caisson d'isolation sensorielle rempli d'eau et de sel d'Epsom afin qu'il flotte. Le Dr Feinstein a par la suite mis sur pied le Float Clinic and Research Center, où il étudie les effets de la flottaison sur le corps et le cerveau afin, il espère, de découvrir un traitement potentiel pour l'anxiété.

Un sujet qu'il considère comme primordial alors que notre société serait «en plein coeur d'une épidémie d'anxiété».

«Bizarrement, on vit dans une époque où les gens n'ont jamais été autant anxieux, alors que, dans notre société occidentale, la plupart de nos besoins primaires sont satisfaits.»

Un territoire inexploré

Depuis les années 80, un certain nombre de recherches scientifiques ont mesuré les effets de la flottaison sur le corps et l'esprit : réduction du stress, augmentation de la relaxation, diminution des tensions musculaires, du taux de cortisol (hormone liée au stress) dans le sang, du rythme cardiaque et de la tension artérielle.

Dans cette foulée, la thérapie par la flottaison connaît une popularité grandissante. Depuis une dizaine d'années, les centres et spas offrant la possibilité de flotter dans un environnement contrôlé ont explosé en Amérique du Nord et en Europe. Il existe même, depuis 2012, un événement annuel aux États-Unis, la Float Conference, qui réunit les gens de l'industrie, chercheurs et experts.

Cela dit, la quasi-totalité des études a été menée sur des personnes en santé. Mais qu'en est-il des personnes souffrant de problèmes de santé comme le syndrome post-traumatique ou le trouble d'anxiété généralisé? Selon le Dr Feinstein, la flottaison pourrait offrir de nouvelles avenues, dans un contexte où les traitements actuels pour les troubles d'humeur et d'anxiété - médication, psychothérapie - n'aident environ que 50 % des patients.

«Il y a une ouverture en ce moment, car la communauté reconnaît de plus en plus que les traitements offerts ne sont pas adéquats. Je crois que la flottaison pourrait être un moyen novateur pour aider à rétablir une connexion saine entre le cerveau et le corps.»

Publiée au début du mois, la première étude clinique réalisée par le Laureate Institute for Brain Research, Examining the Short-Term Axiolytic and Antidepressant Effect of Floatation-REST, offre des pistes prometteuses. Les chercheurs y examinent les effets à court terme de la flottaison - après une séance seulement - sur 50 participants présentant un spectre de problèmes liés au stress et à l'anxiété, en comorbidité avec la dépression. Un groupe de contrôle de 30 patients non anxieux a également participé à l'étude.

À l'aide d'un questionnaire standardisé mesurant l'anxiété (State-Trait Anxiety Inventory), que l'on fait passer avant et après la flottaison, et d'une séance de «debriefing», l'équipe est arrivée à des résultats intéressants : réduction de l'état général d'anxiété, du stress, des tensions musculaires, de l'état dépressif avec, à la carte, une amélioration significative de l'humeur, de la sérénité, du sentiment de bonheur et de l'état général de bien-être. Et ce, pour les 50 patients, sans exception, mais à différentes intensités.

«Ce qui est fascinant, c'est que ce sont les patients avec les symptômes anxieux les plus sévères - qui répondent souvent mal aux traitements traditionnels - qui ont rapporté le plus d'effets bénéfiques. Cela ouvre plusieurs pistes pour l'avenir», s'enthousiasme le neuroscientifique, qui travaille actuellement à la mise sur pied d'une étude qui mesurerait les effets à long terme, avec plusieurs séances, de la flottaison.