Alzheimer: de l'aide pour les aidants

Le sociologue Baptiste Brossard tente de démonter la mécanique des rapports avec les personnes atteintes d'alzheimer dans le but, entre autres, de mettre au jour les dilemmes éthiques et moraux auxquels certains aidants se butent.

L'alzheimer, «une forme de relation»

Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer repose entre autres sur l'observation de symptômes comme les pertes de mémoire, les problèmes d'organisation et la désorientation. En assistant à des consultations médicales, le sociologue français Baptiste Brossard a toutefois constaté que ce trouble cognitif «n'[était] pas qu'une série de symptômes, mais aussi une forme de relation», qu'il décortique dans un essai intitulé Oublier des choses - Ce que vivent les malades d'Alzheimer.

Son analyse s'attarde en particulier sur deux points: les personnes atteintes sont nécessairement discréditées par leur entourage, et leurs relations sociales finissent par faire l'objet d'une mise en scène. Il évoque en effet une trajectoire au cours de laquelle l'entourage va d'abord croire, puis désapprouver, ignorer et enfin faire semblant de croire ce que les malades disent. «Peu à peu, les gens se comportent différemment, et c'est une grande partie de la maladie», juge-t-il.

Richard Thivierge, dont la mère est atteinte d'alzheimer, voit bien de quoi il s'agit. Croire sa mère ou pas n'est pas un enjeu pour lui. «Ce que je trouve difficile, précise-t-il toutefois, c'est que les gens en parlent comme si elle n'était pas là.» Comme si sa présence et sa parole ne comptaient pas. «Elle s'en rend compte», dit-il, attristé.

Rachel Petitprez, agente de liaison à Baluchon Alzheimer, ne réfléchit pas à la relation entre aidant et aidé en termes de crédibilité ou de mise en scène, même si ces concepts lui semblent bien décrire ce qui s'opère autour des malades.

«Les aidants savent où est la vérité. La question, c'est: qu'est-ce qu'on renvoie à la personne aidée?»

Baluchonneuse depuis 12 ans, Josée Tremblay raconte qu'une dame lui a déjà signalé qu'il y avait beaucoup de petits cochons dans son salon pendant qu'elles regardaient la télévision. «Je n'ai pas dit: "Non, il n'y a pas de petits cochons." J'ai embarqué. Sinon, tu ramènes la personne à sa maladie... Et ça va donner quoi? demande-t-elle. Après, on fait diversion et on oublie ça.»

«Un geste d'amour»

S'il peut être nécessaire de ne pas prêter foi aux propos d'une personne qui prétend pouvoir encore tenir maison ou se faire à manger, alors qu'on a constaté l'inverse et qu'on veut lui éviter des blessures ou la malnutrition, la contredire est jugé contre-productif. L'aidé ne se sentira pas reconnu et l'aidant va devoir gérer ce malaise.

Josée Tremblay a aussi constaté qu'il valait mieux dire que le petit chien n'était pas rentré plutôt que de rappeler à sa mère malade qu'il était mort, ce qui lui faisait revivre la douleur de cette perte encore et encore. «C'est en général un geste d'amour, une réaction bienveillante que de changer de réponse pour la personne aidée», confirme Rachel Petitprez.

«Une personne qui a l'alzheimer, c'est comme un enfant qui désapprend. Avec un enfant, on s'amuse et on ne dit pas toujours la vérité», songe Richard Thivierge. «Le fait que ce soit une mise en scène n'enlève rien à la sincérité des rapports», convient d'ailleurs le sociologue Baptiste Brossard, qui dit s'être attaché à en démonter la mécanique dans le but, entre autres, de mettre au jour les dilemmes éthiques et moraux auxquels certains aidants se butent.

«Ce n'est pas notre mouvement naturel dans les contacts humains. Si un ami dit quelque chose qu'on sait faux, on va rectifier avec notre version, dit Rachel Petitprez. Si on a affaire à une personne atteinte [...], tout le monde embarque parce que c'est ce qui est le plus confortable pour tout le monde.»