Des tisanes dans l'air du temps

Elle existe depuis des temps immémoriaux, mais est souvent associée aux remèdes de grand-mère et aux infusions en sachet un peu fades. Une réalité qui est en train de changer, alors que la tisane sort de l'ombre et s'émancipe.

Toutes catégories confondues, les infusions gagnent en popularité depuis une dizaine d'années. Après le thé, qui a connu un essor phénoménal, la tisane semble profiter du même engouement. Les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la provenance, au goût et aux vertus des plantes dégustées en infusion.

«Les tisanes sont vraiment un secteur en croissance, pour différentes raisons. On peut penser que les buveurs de thé, qui aiment explorer, commencent à découvrir et essayer différents types de tisanes, au-delà de la camomille et de la menthe», avance Louise Roberge, présidente de l'Association du thé et des tisanes du Canada (ATTC).

Il semble y avoir un réel engouement pour cette boisson sans caféine infusée de plantes, de fleurs et parfois d'épices. Une étude commandée par l'ATTC (qui a d'ailleurs ajouté «tisanes» à son nom officiel l'an dernier) démontre que de plus en plus de Canadiens boivent de la tisane, que ce soit pour son effet relaxant, pour favoriser le sommeil ou pour combattre un petit rhume.