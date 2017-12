Démêler les fils du TDAH

Y a-t-il plus de personnes avec un TDAH aujourd'hui ?

Les experts interrogés se montrent nuancés à ce sujet. Le fait que les professionnels de la santé arrivent désormais à mieux diagnostiquer ce trouble peut donner l'impression que davantage de personnes en sont atteintes. Cependant, elles ne sont pas plus nombreuses aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, expliquent Ariane Hébert, psychologue, et la Dre Annick Vincent, psychiatre. De 5 à 7 % de la population serait touchée par un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et ce pourcentage se maintient. « Il n'y en a pas plus, ils sont plus dysfonctionnels, précise la Dre Christiane Laberge. Aujourd'hui, on a des gens qui doivent performer de plus en plus, chez qui l'attention est primordiale. » Chez les enfants, il arrive toutefois que l'on suspecte trop vite la présence d'un TDAH, nuance Johanne Lévesque, neuropsychologue. « Il y a une forme d'intolérance, qui est peut-être bienveillante, pour les enfants qui ont de la difficulté », souligne-t-elle. D'où l'importance d'une évaluation rigoureuse qui viendra confirmer ou infirmer ces impressions. Pour sa part, le neuropsychologue Benoît Hammarrenger souligne qu'il serait pertinent de vérifier une hypothèse selon laquelle des polluants pourraient avoir des effets sur le développement du cerveau.

Est-ce vrai qu'il y a beaucoup de faux diagnostics ?

Depuis quelques années, les professionnels de la santé travaillent de plus en plus en équipe pour arriver au meilleur diagnostic possible, souligne Benoît Hammarrenger. Malgré tout, tous les spécialistes interrogés estiment que parfois, il peut y avoir des erreurs. « D'autres troubles peuvent imiter le TDAH », précise le neuropsychologue. La douance, l'anxiété, un trouble du langage ou la dyslexie, par exemple, présentent des symptômes qui ressemblent à ceux du TDAH. La Dre Laberge souligne le fait que la présence de facteurs de distraction beaucoup plus importants qu'avant - les appareils électroniques, notamment - et le niveau de performance intellectuelle exigé dans de nombreux domaines peuvent exacerber certains symptômes.

La Dre Annick Vincent pointe quant à elle un autre phénomène : le faux diagnostic à l'inverse. « Il y a des gens qui ont un TDAH et chez qui on ne l'a pas diagnostiqué. Il y a 20, 30, 40 ans, les drapeaux ne se sont pas levés parce qu'ils arrivaient à suivre à l'école, mais ils arrivent aujourd'hui épuisés, ils n'ont plus d'énergie pour arriver à la même vitesse que tout le monde. Ils arrivent avec un tableau anxieux, ou de dépression, et il n'est pas reconnu qu'en dessous, il y a un TDAH », explique-t-elle.

Est-ce que tout le monde n'a pas un peu un TDAH ?

« J'entends cette phrase tout plein de fois dans mon bureau ! », s'exclame spontanément Ariane Hébert. La psychologue souligne que si certains traits peuvent ressembler au TDAH, le vrai trouble se démarque par le nombre de symptômes, leur apparition en bas âge, leur chronicité et leur impact dans la vie de la personne atteinte. Benoît Hammarrenger renchérit : « Attention : dire que tout le monde est un peu TDAH vient banaliser ce trouble. Car il faut faire la différence entre une faiblesse et un trouble. Si on prend 100 personnes et qu'on leur fait courir le 100 m, certains vont être très bons, d'autres seront dans la moyenne et certains vont être moins rapides. Si on est moins rapide, on n'a pas un trouble de la course. On est juste moins bon là-dedans. Un trouble, c'est un handicap. C'est d'être incapable de faire quelque chose », nuance-t-il. La psychiatre Annick Vincent estime qu'il reste beaucoup d'éducation à faire au sujet du TDAH : « Vous pourriez mettre les symptômes du TDAH sur une échelle. Il y a toutes les nuances dans le nombre de symptômes sur cette échelle, mais à un moment donné, il y a un seuil. Et au-delà de ce seuil, il y a le diagnostic. »

Comment bien évaluer s'il y a présence ou non d'un TDAH ?

« Il n'y a pas de test fiable à 100 % pour diagnostiquer un TDAH », précise d'emblée Benoît Hammarrenger, neuropsychologue. Les médecins peuvent diagnostiquer seuls un TDAH, mais certains optent maintenant pour une évaluation exhaustive en collaboration avec d'autres professionnels, comme des psychologues et des neuropsychologues. L'objectif : dresser le portrait le plus large possible de la vie du patient, afin de distinguer le TDAH d'une autre affection. Cette évaluation permet au professionnel de déterminer si suffisamment de symptômes d'inattention et d'hyperactivité sont présents chez le patient pour déterminer qu'il s'agit bel et bien d'un TDAH. Certains tests supplémentaires permettent aussi de détailler les atteintes dans le fonctionnement du cerveau. Les personnes qui présentent des symptômes de TDAH n'ont cependant pas accès à tout cet éventail de services, soulignent les experts consultés. La Dre Annick Vincent ajoute que les mesures d'aide pour les enfants en difficulté ne devraient pas tourner uniquement autour du processus de diagnostic. Elle souligne qu'idéalement, une évaluation psychosociale devrait être faite d'abord pour accompagner les jeunes et leurs parents. « C'est quand tout ça ne fonctionne pas qu'on devrait se poser la question : est-ce qu'il y a un problème de santé derrière ? »