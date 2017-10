Son TDAH et moi

L'effet miroir

Samuel St-Pierre et Catherine Thibault, 33 ans chacun, couple de WindsorQuand un des conjoints a un TDAH, l'autre peut compenser. Mais que font les couples qui sont tous les deux aux prises avec un TDAH? Nous avons posé la question à Samuel, dont la conjointe, Catherine, vit avec le même trouble neurodéveloppemental que lui.

«On a une compréhension totale l'un de l'autre, nous dit-il. Son défi principal est de s'organiser pour ne rien oublier. Comme moi ! Mais elle prend beaucoup de notes avec son téléphone, elle a réussi à mettre en place des stratégies. Ce qui est le plus difficile, c'est qu'on est tous les deux impulsifs. Donc lorsqu'on se dispute, ça peut déraper. Je suis souvent dans la lune. Si elle me parle et que je ne lui réponds pas, elle va se choquer. Et lorsqu'elle se choque, moi aussi, je me choque!»

Catherine ne prend pas de médicament, mais Samuel, oui. «J'ai l'impression que son TDAH est moins sévère, croit-il. Moi, en tout cas, j'en avais besoin. J'avais beaucoup de difficulté à me motiver au travail, j'étais amorphe, j'avais de la misère à commencer quelque chose. J'ai aussi eu des problèmes de consommation de drogue et d'alcool. Depuis que je prends des médicaments, je vois la différence, même si le soir, je suis plus fatigué et que mon écoute retombe.»

Pour Catherine, l'effet miroir du TDAH de Samuel ne l'inquiète pas trop. «Je ne trouve pas qu'il y a tant d'inconvénients. Ça ne nous nuit pas. On s'aide et on se comprend.»

L'avis de la Dre Annick Vincent

«Le fait de se reconnaître et de s'appuyer est un avantage, mais lorsque deux personnes ont les mêmes faiblesses, ça peut être un défi. Il faut bien définir le rôle de chacun quand on est le "coach" de l'autre pour que le "coaching" ne devienne pas du "bitching". Il faut aussi apprendre à gérer ses réactions. Parce que les émotions d'une personne avec un TDAH sont souvent vécues intensément, sans filtres. Quand on est conscient de ça, il faut savoir faire des temps d'arrêt, se retirer et se calmer chacun de son côté pour éviter qu'il y ait une escalade.» Et quand il gagnerait à essayer la médication, mais qu'il refuse, on fait quoi? «Il faut prendre le temps d'explorer pourquoi il refuse et on y va pas à pas avec lui.»