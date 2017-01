Perdre un oeil à cause d'une goutte d'eau

Après une lutte qui aura duré plus de 20 ans, Normand Schiller a dû se résoudre l'an dernier à sacrifier son oeil droit. L'homme de 59 ans, qui porte maintenant une prothèse oculaire, sonne l'alarme sur les risques liés à l'usage des verres de contact.

Tout a commencé à l'été 1994. Normand Schiller avait 37 ans. Il se trouvait en vacances au bord du lac Bélisle (à Saint-André-Avellin, en Outaouais) avec sa femme et ses deux enfants âgés de 9 et 13 ans. En courant après un ballon, il est tombé à l'eau. Il portait ses verres de contact. Il a entrouvert les yeux au contact de l'eau, a pataugé un peu, puis il est sorti. Une scène banale.

Sauf que le soir même, son oeil droit s'est mis à lui faire mal. Très mal. Graduellement, il a commencé à perdre la vue. Après avoir soupçonné une conjonctivite, une spécialiste de la cornée a décelé une maladie rarissime, la kératite acanthamoeba, infection de la cornée causée par un parasite que l'on retrouve dans l'eau douce et même dans l'eau potable.

Selon la Dre Michèle Mabon, cornéologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il s'agit d'une infection rare.

«C'est la forme microbienne la plus rare de la cornée liée au port des verres de contact, a-t-elle expliqué à La Presse. On parle d'une proportion de 1 à 33 cas par million de porteurs de verres dans les pays développés. C'est vraiment une malchance, mais dès qu'on est exposé à une source d'eau, il y a un risque d'infection», prévient-elle.

Greffe rejetée

M. Schiller, qui travaillait alors pour une agence de publicité et qui jouait de la batterie pour le groupe Sixième sens, a dû subir une première greffe de la cornée. Malgré la prise d'antibactériens, l'infection est réapparue, la cornée s'est opacifiée et la greffe a été rejetée. Deux autres tentatives ont été faites au cours des années suivantes. Même scénario. Le nerf optique a finalement été touché, l'espoir de recouvrer la vue s'est évanoui.

Selon la Dre Michèle Mabon, qui est également directrice médicale de la Banque d'yeux du Québec, le risque de rejet pour une greffe de cornée de pleine épaisseur est d'environ 20 %.

«Le problème, c'est qu'à chaque greffe, on augmente le risque de rejet. On en fait rarement plus que trois.»