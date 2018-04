Colette Grand Café: Holt Renfrew gastronomique

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

C'est maintenant officiel: le Colette Grand Café est désormais ouvert en lieu et place du Café Holt. La première mouture de ce restaurant qui «célèbre l'essence du style français» a été créée pour le Thompson Hotel Toronto, en 2014, et ce partenariat gastronomique entre Holt Renfrew et le Chase Hospitality Group se traduira à terme par l'ouverture de cinq Colette au pays.