Une deuxième cabane pour le Pied de cochon

Eh bien, c'est raté! Ce qu'on en sait, pour l'instant, c'est que le protégé de Martin Picard y pratiquera «une cuisine "old school" sur évaporateur à bois», nous écrit-il.

La Cabane d'à côté se situe sur la terre voisine du PDC, achetée l'été dernier. Il y aura 38 places, que l'on peut réserver pour 56 $ par personne (avant taxes, boissons et service).

Du 15 février au 13 mai, le menu unique tournera autour de l'érable, comme il se doit. Il sera par la suite possible de réserver la cabane pour de grands groupes, façon table champêtre.

On a hâte, mais on a mal au foie... mais on a hâte!