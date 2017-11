Lorrain à la mer: le goût de la mer

Lorrain à la mer, c'est le nouveau projet de Francis Lorrain et de sa mère, Ginette Lorrain, qui nous ont déjà donné la Boucherie Lorrain, à Rosemère (en plus du Boating Club, à Laval, projet du fils et d'autres acolytes).

Campé à deux portes de la boucherie, ce nouvel établissement hybride, à la fois poissonnerie et restaurant, met évidemment la mer à l'honneur, avec un accent sur les poissons, crustacés et coquillages issus de la pêche écoresponsable et locale. Le choix est vaste et varie selon les arrivages: oursin du Québec, couteaux de mer, pétoncles vivants, huîtres des côtes canadiennes...

En salle, le menu se promène entre les classiques coquilles Saint-Jacques et fish'n'chips aux tartines diverses (crevettes, sardines, saumon fumé), tartares, plateaux de fruits de mer et poissons grillés. On peut même choisir son poisson en étalage et se le faire servir entier à la table. De quoi charmer les amoureux des produits marins.

145-D, boulevard Labelle, Rosemère

www.lorrainalamer.com