Atelier Cologne: d'amour et d'eaux de Cologne

Patience récompensée

Christophe Cervasel avoue que les premières années ont été difficiles. «Le mot Cologne fait peur à beaucoup de gens, dit-il. La marque a mis de cinq à sept ans pour s'implanter sur tous les continents.»

La maison Atelier Cologne a récemment été achetée par le Groupe L'Oréal. Cette vente permet à la marque de franchir une étape de plus. «On a pu, avec des laboratoires du groupe, mettre en avant la naturalité de nos parfums. On a analysé chacun de nos parfums et on a pu mettre en évidence que nous avions entre 85 % et 95 % d'ingrédients naturels dans nos produits. L'autre aspect, c'est la présence très internationale du groupe qui nous permet d'être présents partout.»

En mars dernier, Atelier Cologne a lancé Iris Rebelle, un floral qui n'attendait que l'été pour faire votre rencontre. En septembre prochain, la maison mettra sur le marché Musc Impérial. «L'hôtel Majestic de Barcelone nous a demandé de créer la signature olfactive du lieu, raconte Christophe Cervasel. On a reçu beaucoup de commentaires à son sujet. On a eu envie de partager ce plaisir avec le plus grand nombre de personnes dans le monde.»

___________________________________________________________________

Les parfums Atelier Cologne sont offerts chez Sephora.