Une tête estivale

L'été, c'est fait pour explorer ! Notre journaliste vous dévoile les dernières tendances en matière de coloration venues de Los Angeles, en plus des looks les plus populaires de la saison, avec tout ce qu'il faut pour les reproduire à la maison.

En coiffure comme ailleurs, les techniques et les produits ne cessent d'évoluer et de s'améliorer avec, à la clé, des résultats follement dans l'air du temps et - surtout - faciles à entretenir... et à aimer ! Afin de se mettre à la page des nouveautés en matière de coloration provenant de la côte Ouest, nous avons passé une journée en compagnie de Véronique Beaupré, du Local B, qui nous a révélé tous ses secrets... ou presque !

Véritable « artiste du cheveu » pour qui les cheveux sont « une matière créatrice constamment en mouvement », Véronique Beaupré est sans cesse à la recherche de nouvelles techniques de coloration et de coupes pour sa clientèle recherchée. Il y a celles qui veulent oser le pastel, le métallique ou les couleurs plus tranchées et celles, plus nombreuses, en phase avec la tendance du moment en beauté qui est à l'authenticité, qui recherchent des couleurs naturelles et lumineuses.

Voilà pourquoi elle a été plus que séduite par la nouvelle technique du « foilyage », qui lui a été enseignée par un coiffeur vedette de L'Oréal Professionnel établi à Los Angeles, où cette technique de coloration est de plus en plus prisée. Très peu de salons l'offrent pour l'instant à Montréal.

Qu'est-ce que c'est ?

Comme son nom l'indique, le « foilyage » est un hybride utilisant à la fois les techniques inspirées du balayage, où les mèches sont peintes à la main, à l'air libre, et celles des mèches en papillotes (dites « foils »), emballées dans du papier d'aluminium.

Pourquoi le « foilyage » est-il si intéressant ? D'abord, il permet un résultat plus uniforme, moins contrasté, constate Mme Beaupré, qui le propose à ses clientes depuis quelques mois.

« Je trouve que ça s'agence bien avec les tendances mode du moment, qui sont très axées sur les motifs. On équilibre ce look avec une couleur plus globale, comme si on avait un filtre Instagram sur les cheveux en tout temps ! »

Cette technique permet aussi d'obtenir un éclaircissement plus marqué en une seule séance au salon de coiffure et est idéale pour les couleurs froides. « En général, le balayage donne un effet plus chaud, comme on travaille à l'air libre. Avec le "foilyage", le fait d'utiliser du papier d'aluminium donne la possibilité d'obtenir plusieurs niveaux d'éclaircissement et une couleur plus froide », précise la maître coiffeuse.

Un « match parfait », donc, pour les blonds chauds qui veulent passer au froid nordique - une couleur très prisée, mais souvent difficile à réaliser - et pour les brunettes qui désirent éclaircir leur couleur d'un ton pendant la saison estivale, mais sans changer leur base. La coiffeuse a d'ailleurs utilisé avec succès la technique sur la blogueuse Julie Mateian, qui désirait passer à un blond nordique et éclaircir de plusieurs tons sa couleur.

Une couleur sur mesure

Selon Mme Beaupré, le « foilyage » aurait plusieurs autres avantages : d'abord, comme le « tricotage » se fait plus près des pointes, et non à la racine, on évite l'effet de repousse très marqué. C'est donc une couleur très facile à entretenir et dont le temps d'application est beaucoup plus rapide qu'un balayage usuel, car la coiffeuse travaille avec de larges bandes de cheveux.

« Cette technique ne crée pas une grosse repousse ; les cheveux allongent, et ça reste beau. On peut donc seulement venir refaire sa couleur deux, ou même une fois par année », assure-t-elle. Une bonne nouvelle pour le portefeuille, quoi !

Côté précision, c'est idéal, note-t-elle. « Comme les mèches sont emballées, je peux vérifier souvent, durant le temps de pause, comment ça avance. Je peux même venir rincer la moitié de la tête, ce qui n'est pas possible avec un balayage. Cela me permet également d'utiliser des peroxydes plus doux, quitte à venir les activer doucement avec la chaleur. »

« J'ai la précision de la mèche, mais le côté artistique du balayage. C'est un deux-dans-un ! »

C'est également une coloration polyvalente qui permet de créer réellement une couleur sur mesure, en y intégrant des reflets métalliques subtils, des mèches dites « babylights » - de mini-mèches qui partent de la racine, plus près du visage - ou encore le « smudging », une coloration express qui élimine l'effet « mèches » à la racine, une autre technique née sur la côte Ouest.

« Le "smudging", c'est hyper efficace et rapide. Cela crée un effet aquarelle, en transparence, sans démarcation, un peu comme, en maquillage, on privilégie désormais les BB crèmes aux fonds de teint très opaques. C'est une coloration très froide, qu'on doit entretenir plus souvent - toutes les six semaines environ - et qui complémente très bien le "foilyage". »