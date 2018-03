Tessa Virtue: «La beauté, c'est l'authenticité»

(Toronto) Sur la glace, sa grâce, son talent et sa fougue l'ont élevée parmi les meilleures au monde. La Presse a rencontré Tessa Virtue, double médaillée d'or aux derniers Jeux olympiques et nouvelle ambassadrice de Nivea, pour discuter de sa vision de la beauté et de son amour pour Montréal, sa ville d'adoption.

De médaillée à égérie

Déjà adulés par un grand nombre de Canadiens, Tessa Virtue et Scott Moir ont séduit le monde entier aux Jeux olympiques de PyeongChang avec leurs performances deux fois décorées d'or. À la suite de son triomphe, la patineuse de 28 ans a annoncé son retrait de la compétition et a désormais le regard tourné vers l'avenir. La voici désormais première ambassadrice canadienne pour la marque allemande Nivea.

C'est au chic Malaparte de Toronto que ce nouveau partenariat a été officialisé devant les médias. Très à l'aise devant public, Tessa Virtue a raconté blagues et anecdotes, notamment au sujet du tournage des publicités, réalisées à Montréal, en janvier dernier, où elle a pu essayer pour la première fois la nouvelle crème non grasse Care, par laquelle elle se dit depuis «obsédée». «J'étais la personne la plus énervante sur le plateau, car je n'arrêtais pas d'aller voir les gens pour qu'ils touchent à ma peau. Parlez-en aux techniciens!», a-t-elle raconté, déclenchant des rires dans la salle.

Un «match» parfait

Julie Geissen, directrice du marketing de Nivea Canada, ne pourrait pas être plus enchantée de ce premier partenariat canadien. «Quand nous avons commencé à chercher le visage de Nivea au Canada, nous voulions quelqu'un qui représente nos valeurs d'authenticité, quelqu'un de confiant, fort, inspirant, bien dans sa peau. C'est pourquoi nous avons décidé de nous tourner vers une athlète comme Tessa Virtue.» L'employée de Nivea se souvient d'avoir été «sans mot» après la première rencontre avec la patineuse artistique tellement le «match» était parfait.

«Nivea est une marque que j'utilise depuis toujours, mais ce qui m'a enthousiasmée davantage, ce sont les valeurs de cette entreprise, qui sont parfaitement alignées avec ce que j'essaie de faire comme athlète et comme femme d'affaires», remarque Tessa Virtue, très élégante dans son bomber et son pantalon assorti en soie bleu et noir lorsque La Presse l'a rencontrée.

Bien qu'il s'agisse d'un partenariat d'affaires - d'une durée de deux ans -, la jeune femme ne s'attend pas à ce que la tâche soit très ardue. «J'aime leurs produits, donc c'est facile pour moi d'en parler. Je suis ce genre de fille qui, lorsqu'elle aime quelque chose, en parle à tous ses amis et sa famille. Je suis comme ça, que ce soit pour une crème glacée, un film ou une lotion pour le corps.»

Authenticité, simplicité et élégance

Alors que Tessa Virtue met le pied dans l'industrie des cosmétiques, La Presse a voulu savoir quelle est sa définition de la beauté.

«Pour moi, la beauté, c'est l'authenticité: savoir qui tu es, ce que tu veux, et poursuivre tes buts sans peur et sans reproche. Ce que je trouve le plus attirant chez les gens, c'est la confiance qu'ils dégagent, cette expression de soi qui nous rend tous uniques. Aussi cliché que ça puisse sonner, la beauté, c'est d'abord se sentir bien à l'intérieur! Les produits sont ensuite là pour sublimer le tout», croit-elle.

Que ce soit pour son maquillage ou ses vêtements, elle préfère l'élégance à l'exubérance, un trait qu'elle tient de sa mère, qui est chic même en pyjama, assure-t-elle. «Je ne me vois pas comme quelqu'un qui suit les tendances, même si j'adore la mode. Je préfère les looks classiques et intemporels.»