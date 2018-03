Sandrine Chabert Cosmétiques: naturelle, sans compromis

L'histoire de Sandrine Chabert est d'abord et avant tout celle d'une passion. Une passion pour les produits verts, qui s'est vite transformée en quête: celle de mettre au point les meilleures formulations naturelles possible. La Presse est allée à sa rencontre, dans sa charmante demeure de Saint-Armand, en Montérégie, afin d'en apprendre plus sur sa démarche.

Elle l'appelle «son petit coin de paradis». À quelques pas de la frontière américaine, où se devine à l'horizon le Vermont, se dresse une jolie maison avec beaucoup de cachet. C'est ici que Sandrine Chabert, son mari et leurs deux enfants ont déménagé leurs pénates, il y a six ans, quittant le Montréal mouvant pour la tranquillité de la campagne montérégienne. «On se cherchait un chalet, et puis on a trouvé cette maison. On est tombés en amour. En quelques semaines, on a décidé de changer de vie!», raconte-t-elle.

C'est ici que Sandrine partage son temps entre l'enseignement professionnel du secrétariat et de la comptabilité - à Montréal, elle travaillait dans le domaine de l'informatique - et ses projets: Sandrine Chabert Cosmétiques, marque haut de gamme de maquillage minéral, et Culture Sauvage, vouée à la découverte de produits naturels biologiques, souvent inédits au Québec.

Faire le ménage

Comme nombre de personnes qui décident d'éliminer les ingrédients chimiques et potentiellement toxiques de leur environnement, Sandrine a commencé par faire un grand ménage de ses produits ménagers, il y a de cela environ 10 ans. «Je ne supportais plus l'odeur! J'ai débarqué tous mes produits d'entretien. Ça, c'était l'étape facile», se remémore-t-elle.

Ce fut ensuite au tour des produits d'usage courant: savons, dentifrices, shampoings, crèmes... À force de lectures et de recherches, elle a appris à tout fabriquer elle-même, puis elle distribuait ses créations à gauche et à droite, à ses amis.