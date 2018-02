Tendances beauté: quand le naturel revient au galop

Peau de miel

Comme une peau en santé a la cote, on la veut désormais non seulement belle et hydratée, mais aussi formidablement lumineuse. «On recherche un teint frais, un peu comme si on sortait du spa», note Léa Bégin. «Glow» est sans aucun doute le mot phare de l'année en beauté. L'obtention d'une peau éclatante est la quête ultime, et elle passe désormais autant par une routine de soin impeccable que par le maquillage, comme les fards à joues en crème et illuminateurs de peau.

Le nouveau nec plus ultra? La honey skin, ou peau de miel. «C'est une tendance qui nous vient de Corée [du Sud], d'où viennent toutes les innovations et tendances en beauté aujourd'hui. Ça signifie que la peau est rebondie, brillante, lustrée», détaille Maxime Poulin. Guerlain propose d'ailleurs plusieurs produits dans sa gamme Abeille Royale qui utilisent les bienfaits du miel, dont sa nouvelle huile-en-eau.

Beauté ludique

Même si on garde un teint au naturel et qu'on vise davantage de simplicité à l'étape de la mise en beauté, on ne jette pas tous ses fards et ses rouges à la poubelle pour autant. Le maquillage, c'est aussi un jeu, et il semble y avoir un retour vers cette qualité ludique, qui s'exprime surtout dans un spectre de couleurs élargi. Osez les couleurs vibrantes, comme rose flash, vert, bleu, lavande, sur les paupières et les teintes vives sur les lèvres - pensez orange néon, rose flash ou rouge éclatant. Pour les plus aventureuses, on s'amuse avec les lignes graphiques aux formes incongrues ou exagérées sur les yeux (tentez le blanc, très présent pour le printemps) ou même les dégradés de couleurs sur les lèvres. Bref, on a du plaisir, et c'est tant mieux!