Indémodable oeil de chat

Cette saison, le traceur liquide est partout. Selon notre envie du moment, il peut être plus graphique et moderne, ou alors adopter un petit air vintage avec la version «oeil de chat». C'est ce classique indémodable que nous avons préféré pour la veille de Noël.

Même si elle est relativement facile à exécuter - il suffit d'avoir en sa possession un traceur liquide de qualité -, cette mise en beauté fait «peur» aux gens, constate la maquilleuse professionnelle Evangelia Pavlakos. Ils craignent de ne pas arriver à réussir une belle ligne parfaite du premier coup et de gâcher leur maquillage.

Son astuce: utiliser un traceur liquide pour faire un premier trait - ne pas s'en faire s'il n'est pas parfait - et venir compléter le tout à l'aide d'un fard à paupières en poudre de la même couleur et d'un petit pinceau. La ligne obtenue sera ainsi moins intense, plus adoucie, s'accordant parfaitement avec l'élégance du réveillon.

Côté lèvres, quelle teinte est de mise ? Comme le look est polyvalent, notre maquilleuse suggère d'utiliser notre jugement et ce qui nous rend le plus à l'aise. Les lèvres vermeilles et gourmandes sont en vogue pour l'hiver, donc on peut sortir le rouge sans problème, mais des lèvres neutres seront tout aussi appropriées.