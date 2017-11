Quand les stars se tournent vers la chirurgie

La joie de croiser Les jambes

Ce qu'elle aime le plus? Porter des jupes courtes et, surtout, croiser les jambes! «Je sais que c'est ridicule, mais tu ne peux pas te croiser les jambes quand tu es obèse! Et c'est tellement féminin, j'adore ça. Je découvre un corps que je n'ai jamais eu.» Elle peut aussi se mettre au yoga. «Avant, j'avais l'air d'un gros bagel qui essayait de se plier en deux, ça ne marchait pas!», s'esclaffe-t-elle. Elle a même commencé à faire de la moto et a complètement changé son look, en se coupant les cheveux très court, et s'est fait faire des tatouages. «Je suis devenue une autre personne!»

Chantal Laferrière a entendu bien des gens dire qu'elle avait choisi la voie facile. Ce qu'elle réfute catégoriquement. «Je m'excuse, mais ces gens-là ne sont pas dans mes souliers. C'est facile de dire ça quand tu n'es pas obèse. Je ne marchais presque plus et j'avais un surpoids. Oui, c'est de notre faute si on est dans cette situation.»

«Oui, on s'est nous-mêmes rendus malades. Mais si on choisit de faire la chirurgie, ça veut dire qu'on décide de se prendre en main. Je continue de faire beaucoup d'exercice, je marche partout, tous les jours, et je fais attention à ce que je mange, j'écoute mon corps.»

Les moins bons côtés

Conséquence moins reluisante: elle ne peut plus digérer de nombreux aliments qu'elle appréciait. Le poulet, qu'il soit en sauce ou en morceaux, le saumon cuit, les légumes crus, le riz, tous les plats sucrés ou épicés ne passent plus. «Ça me rend malade, mon corps réagit et je vomis.» Que peut-elle manger? Du couscous, du tartare de saumon, des légumes racines, entre autres, «mais pas de patates». Aucun problème par contre pour le café, le thé ou le vin. Il faut aussi qu'elle mange lentement, autrement, ça la rend malade aussi.

Mais elle vit bien avec ces nouvelles intolérances. «Tout le reste est tellement incroyable que ça vaut la peine. J'ai une peur bleue de revenir comme avant et de reprendre du poids, alors ça ne me dérange pas de supprimer ces aliments et de manger autrement», répète-t-elle. Et elle continue d'aller au resto, pour se sentir normale. «Mais je ne peux pas prendre de plats principaux, je commande juste des entrées.»

Avec toute cette perte de poids, sa peau est toutefois devenue flasque. «Je commence à ressembler à une crème glacée qui a fondu, caricature-t-elle, avec un rire bien franc. «Ça ne se voit pas quand on est habillé, mais ça me traumatise un peu. Je vais probablement passer sous le bistouri encore. Mais je ne sais pas comment je vais faire, ça va me coûter une autre auto que je n'ai pas!»

Elle aurait aussi aimé être suivie plus longtemps par des professionnels. «Parce que la transformation est physique, mais c'est surtout, aussi, mental. Mais je ne pouvais pas dépenser 3000 $ ou 4000 $ en plus», dit-elle.

Une chose est sûre: Chantal Laferrière ne regrette aucunement son opération et rayonne de bonheur.