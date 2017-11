Maquillage: nuances saisonnières

L'art du «sans maquillage»Le «make up no make up», soit l'art de se maquiller sans en avoir l'air, est une autre des tendances fortes - et complètement à l'opposé du look gothique - vues sur les passerelles.

Dans l'air du temps depuis plusieurs années, l'effet «au naturel» est plus que jamais dans le vent. «C'est un look facile à porter au jour le jour, celui auquel on revient toujours», constate Virginie Vandelac.

Attention: cela ne signifie pas que le maquillage est laissé de côté! «On va venir jouer avec des teintes neutres, comme le beige, le sable, le pêche léger sur les joues, les lèvres et les paupières, tout en dissimulant les petites imperfections», résume l'artiste maquilleuse.

Quatre étapes pour un fini naturel

Masquer les imperfectionsAvant d'appliquer le fond de teint, on camoufle rougeurs, cernes et autres petits boutons avec des bâtons correcteurs, pour un teint unifié. Plusieurs gammes apparues sur le marché utilisent le principe des couleurs complémentaires (du vert pour contrer les rougeurs, par exemple) afin de masquer efficacement les petites imperfections, quelles qu'elles soient.

> Stick correcteur (vert), Avène, 20 $

> Match Stix (Linen), Fenty Beauty par Rihanna, 67 $

> Le Correcteur (rose), Chanel, 46 $

> Crayon correcteur de teint (jaune), Maybelline, 12,99 $

Effet «seconde peau»Pour les fonds de teint: des textures légères, idéalement à base d'eau, qui fondent sur la peau, révélant une carnation illuminée et douce comme la soie. Mot d'ordre : transparence. «Transparence dans les textures, avec des fonds de teint à base d'eau, juste assez pour créer un léger hâle, puis on estompe, on estompe et on estompe!», conseille Virginie Vandelac.

> Apprêt atténuateur de pores, Revlon Photoready, 17,99 $

> Fond de teint mat Pro Filt'r Soft (140), Fenty Beauty par Rihanna, 42 $

> Lingerie de peau Aqua Nude (Light), Guerlain, 60 $

> Sérum de teint Peau parfaite (Ivoire), Marcelle, 18,95 $

Sourcils au naturelLes sourcils sont, encore cette saison, bien affirmés. Cependant, on tend de plus en plus vers un sourcil naturel, remarque Virginie Vandelac. Bye-bye, les crayons, accueillez les gels ou les poudres. «On sent moins la définition dans les sourcils, on vient simplement déposer du gel et les brosser vers le haut.»

> Poudre Shaping Chalk Browdrama, Maybelline, 11,99 $

> Gel sourcil longue tenue (370 Brun), Chanel, 41 $

> Gel illuminateur de sourcils (04 Bronze), Sephora, 15 $,

> Pinceau Duo Sourcils, Chanel, 52 $

Couleurs neutresPour souligner les pommettes et dessiner les lèvres, des couleurs neutres tout en douceur pour une touche finale discrète. Ainsi, on dépose un pêche translucide sur les pommettes et, pour les lèvres, on peut simplement utiliser un crayon à lèvres nude pour venir dessiner la bouche, suggère Mme Vandelac.

> Baume lèvres French Kiss (Innocence), Caudalie, 20 $

> Rouge à lèvres Ultra HD Gel Lipcolor Sable (no 700), Revlon, 11,49 $

> Blush Camélia Pêche Jardin de Chanel,: édition limitée, Chanel, 60 $

> Crayon à lèvres repulpant (Vintage Pink 04), Elizabeth Arden, 27 $