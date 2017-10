Une parfumerie québécoise voit le jour

La création

Diplômée de la Perfumery Art School en Angleterre auprès de la parfumeuse Isabelle Gelé, élève de Nicolas de Barry, maître parfumeur français et pionnier de la parfumerie naturelle, Mme Bachand a fait ses classes avant de se lancer dans la création de parfums, qu'elle aborde de la même façon que ses peintures. «Ma démarche de peintre, ma méthodologie, je les utilise encore beaucoup. Je travaille dans l'authenticité. Je prends le temps de formuler, j'écris à la main mes idées, tout se fait dans la lenteur.» Devant son orgue à parfums, elle combine minutieusement les essences comme une émotion, une histoire à évoquer, mariant les notes pour arriver à créer un parfum unique.

Les parfums

Deux marques de parfums artisanaux sont créées, fabriquées et vendues sur place. D'abord, alexandrabach., qui est offerte en flacon et en eau de toilette sous le nom Rêve à Paris, romantique mélange de rose et de vanille embaumant comme un souvenir de la Ville Lumière. Puis, La Grange du parfumeur et sa collection Cologne 1245, une gamme de six eaux de Cologne unisexes qui vont de la gourmande Sous l'abricotier à la pétillante Écorce verte, formulée avec thé vert, pomme verte et zestes d'agrumes.

La fabrication

Tous les parfums sont à environ 95 % naturels - des molécules de synthèse sont utilisées à l'occasion - et fabriqués de façon artisanale avec un alcool de grain 100 % canadien, dans le laboratoire de la grange. «Il a fallu que je me batte pour mon alcool; ce n'est pas de l'alcool de parfumerie, mais de l'alcool pur, explique Mme Bachand. Il faut que je passe par la SAQ, que je dévoile mes formules, c'est vraiment plus compliqué, mais ça va faire une vraie différence, notamment pour les gens sensibles ou intolérants aux parfums commerciaux.» Une fois les matières premières préparées et assemblées en concentrés, ceux-ci sont macérés dans l'alcool pendant plusieurs semaines avant d'être embouteillés, puis étiquetés et vendus dans la boutique, à l'avant.

1245, chemin des Pères, Magog, alexandrabach.com