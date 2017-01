Petits pots testés et approuvés par notre journaliste

Eau de rose par Agasaya

Cette entreprise québécoise est un de nos coups de coeur de l'année. Avec ses produits entièrement naturels qui contiennent toujours moins de cinq ingrédients, sa fondatrice Camélia Bounhar fait la preuve qu'on peut obtenir une peau radieuse en se concentrant sur des ingrédients purs et de qualité. Son eau de rose de première qualité, obtenue à partir de pétales de rose fraîchement cueillis, est le tonique parfait pour le visage et apaise les irritations et les rougeurs. On adore.

Essence concentrée éclaircissante par Tata Harper

On ne pourrait plus se passer de l'essence concentrée éclaircissante de Tata Harper, cette entreprise américaine qui crée la plupart de ses produits - entièrement naturels - à partir de ses propres cultures issues de ses terres, au Vermont. Avec des ingrédients comme l'eau de fruit de citron, l'eau florale de lavande et l'extrait de saule, cette sublime essence laisse la peau éclatante et tonifiée et réduit l'apparence des taches brunes, en plus de laisser une agréable odeur végétale dans son sillage.

Gelée micellaire démaquillante yeux 3 en 1 par Marcelle

Rien de plus frustrant qu'un démaquillant pour les yeux qui ne démaquille pas proprement. C'est malheureusement fréquent, surtout lorsqu'on porte du mascara hydrofuge. La société québécoise Marcelle se démarque du lot avec sa gamme de démaquillants toujours efficaces. Son plus récent, une gelée micellaire démaquillante trois en un, enlève non seulement toute trace de maquillage, mais apaise aussi le contour de l'oeil et ne laisse pas de fil gras sur la peau. On a utilisé tout le tube!