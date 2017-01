Maxellence de Lab Series: météorites et crèmes anti-âge

L'entreprise soutient que sa technologie de pointe issue du secteur aérospatial est à l'avant-garde et que le cosmos constitue la nouvelle frontière en matière d'ingrédients de luxe. Pour le moment, un seul fabricant offre ce produit de niche: Filorga.

Formulé pour favoriser la production de collagène, riche en minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium, l'extrait de météorite confère à la gamme Maxellence une couleur ébène chatoyante, qui se fond avec l'épiderme en moins de deux.

Les pierres galactiques privilégiées par le géant américain sont de type achondrite et sont plus riches en calcium et moins en métaux que les chondrites ordinaires - et, par le fait même, rarissimes. Afin de prélever ce diamant noir tout droit venu du firmament, Lab Series a tiré profit des avancées technologiques de l'ingénierie spatiale, en plus de perfectionner en laboratoire, à l'aide d'un bioréacteur, l'extrait de levure avec lequel sont infusés le Concentré Duo et la Crème Singulière.

À titre informatif: un bioréacteur, aussi appelé fermenteur, est une cuve hermétique munie d'un système d'agitation capable de recréer un environnement de microgravité, ce qui permet ainsi d'extraire et de purifier au maximum le produit, le tout dans des conditions optimales.

Le tout est fabriqué en petits lots, en raison de la nature des ingrédients utilisés. Les produits MAX LS Maxellence renferment notamment une variété ultra-rare de citron issu de l'archipel d'Ogasawara, au Japon, recomposé aussi par une technologie communément appelée Headspace, utilisée en parfumerie. Formules auxquelles Lab Series a additionné de multiples agents anti-âge visant à défier le temps... et la gravité.

Deux phases

Le Concentré Duo est doté d'une formule en deux phases. Le but: donner un coup de fouet à la mine de ces messieurs, conférer de l'éclat au teint, stimuler la production de collagène et de fibrilline, tendre et raffermir les traits du visage. Vertus apaisantes et légèrement hydratantes, à appliquer juste avant la Crème Singulière (275 $).

La Crème Singulière constitue pour sa part un soin de haute performance qui aurait des vertus anti-âge. Ce mélange d'ingrédients actifs galactiques se veut nutritif, selon le fabricant, en plus faire la guerre aux ridules et aux rides profondes. L'entreprise ajoute que l'extrait de levure revitalisant possède des vertus éclaircissantes et hydratantes lorsqu'il est jumelé aux actifs énergisants des formules proposées (195 $).

La gamme Maxellence de Lab Series est offerte chez Holt Renfrew.