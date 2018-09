Au boulot, avec style

Pas toujours facile d'allier vie de bureau et style vestimentaire. Alors que certains jonglent avec des codes vestimentaires assez stricts et peinent à exprimer leur personnalité, d'autres cherchent à rester professionnels avec des vêtements plus décontractés. Nous avons demandé à trois spécialistes de nous faire part de leurs trucs et astuces afin de créer une garde-robe pour le bureau tout sauf déprimante.

La coupe, toujours la coupe

L'erreur la plus commune commise lors de l'achat de vêtements? Les coupes qui ne sont pas seyantes, disent d'une voix nos experts. Complet trop grand où se perd la silhouette, tailleur trop ajusté dévoilant la moindre imperfection, manches de veston trop longues, la liste des faux pas est longue. Faire ajuster ses vêtements est donc la première règle à respecter. Investir dans un complet fait sur mesure est une façon de vous éviter bien des maux de tête et de vous attirer des compliments. «Le "vrai" sur-mesure va non seulement prendre en compte les mensurations, mais aussi la posture de la personne: si elle a le dos droit, courbé, si elle s'entraîne ou a une petite bedaine. C'est ce qui change absolument tout!», croit Charles Desnoyers, conseiller en art sartorial chez Surmesur.

Prix de base pour un complet en laine chez Surmesur: 600 $.

Les accessoires, vos alliés

Que ce soit pour donner de la personnalité à un complet ou un air plus professionnel à un look légèrement décontracté, les accessoires sont la clé. Ils insufflent du style à tout et, malheureusement, on les néglige trop souvent, particulièrement les hommes qui doivent porter un complet au travail, remarque Charles Desnoyers. Son conseil: réintégrez la cravate, messieurs. «La cravate a moins la cote ces temps-ci. Mais elle va faire en sorte qu'on peut mettre son complet bleu cinq fois, sans qu'il se ressemble.» Même son de cloche pour les mouchoirs de poche et les chaussettes - l'occasion d'oser quelques touches d'excentricité. Pour les dames, un simple foulard en soie à motifs ou de grosses boucles d'oreilles, très tendance, font des petits miracles et «maximisent» le look à tout coup, ajoute Mylène Dufresne, styliste.

Ne négligez jamais la qualité

Qu'on pense aux complets ou aux tenues plus urbaines comme le jeans ou le pull, la clé pour avoir l'air professionnel en tout temps passe par la qualité. «Beaucoup de nos clients travaillent dans des domaines créatifs, où le code vestimentaire est moins strict. Ceci dit, ils cherchent tout de même à garder un look professionnel», constate Ben Schubert, de Ben & Boule Trading. Pour y arriver, l'entrepreneur suggère de choisir des pièces fabriquées avec des matières de qualité. «La piètre qualité, ça paraît toujours! Les gars, n'achetez jamais un lot de trois t-shirts à 20 $!», lance-t-il. «Les matières naturelles, toujours, il faut les exiger: la laine pour le complet, le coton pour les chemises. Le polyester, ça dure moins longtemps, c'est très chaud et ça ne tombe bas bien», renchérit M. Desnoyers.