L'homme Lolë

Un moment charnière

Pour Bernard Mariette, PDG de Lolë, il n'y a pas de doute: il s'agit là d'un des trois moments charnières de l'histoire de la marque. Il y a d'abord eu le moment fondateur, soit la création de la marque par Évelyne Trempe et Éric D'Anjou, en 2002. Puis, à la suite de son arrivée en 2009 à la tête du groupe Coalision, qui a sous son égide Lolë et Orage, la décision «d'axer la marque sur le bien-être et le lifestyle, particulièrement le yoga», ce qui a mené notamment à la création de l'événement d'envergure Lolë White Tour. Et, plus récente pierre à l'édifice, cette toute nouvelle collection pour hommes qui «transforme la marque», alors que Lolë Woman devient Lolë Life. «La marque a désormais pour but de développer tout ce qui est dans le bien-être, sans considération de genre», explique celui qui affirme avoir toujours été un peu frustré que Lolë soit une marque seulement féminine.

Même ADN

Cela fait au moins quatre ans que la création d'une collection masculine est dans les cartons, mais, question de timing, ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle se concrétise. «Depuis quelques années, on travaille des petites capsules de collections. J'ai refusé à deux reprises des collections. Je voulais des matières nobles et naturelles, un choix de garde-robe pour l'homme qui soit à la fois technique et axé sur le lifestyle. Il fallait pousser cette vision de la collection jusqu'au bout», estime-t-il. Les pièces aujourd'hui proposées gardent intact l'ADN que la marque s'efforce de mettre en place depuis 2009, qu'on pourrait résumer par «du studio à la rue», ou l'inverse. «On ne fait pas de la mode ni des vêtements de sport techniques; on crée des pièces intemporelles, qu'on peut porter pour faire des sports comme le yoga ou la marche, en nature ou à la ville, durant le week-end... La vision des produits reste la même», estime M. Mariette.