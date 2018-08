 Tendance: le Face Yoga pour effacer les rides 

La pratique n'est pas nouvelle, mais on a vu récemment sa popularité exploser. Des gyms entiers à New York et à Los Angeles et une foule de vidéos sur YouTube se consacrent au Face Yoga (ou yoga facial). Même Meghan Markle dit être une fan ! Indolores et gratuits, les exercices faciaux issus du Face Yoga rajeuniraient l'apparence de ses adeptes en s'attaquant aux rides.

Jusqu'à récemment, cependant, son efficacité demeurait anecdotique. En mars dernier, une première étude sur le sujet, publiée dans le Journal de l'Académie américaine de dermatologie, rapportait des résultats étonnants : après 20 semaines, les participantes âgées de 40 à 65 ans qui effectuaient des exercices faciaux régulièrement paraissaient en moyenne avoir rajeuni de trois ans.

En vieillissant, les muscles et les coussins adipeux du visage s'affaissent, ce qui cause les rides. Les exercices faciaux combattent ce processus en raffermissant les tissus, selon Gary Sikorsky, fondateur de Happy Face Yoga, qui a conçu les exercices pratiqués par les participantes à l'étude. Il affirme que « les exercices accroissent aussi la circulation sanguine du visage, qui augmente à son tour la production de collagène et d'élastine, qui rend la peau plus souple ». Il maintient même que des résultats peuvent être visibles après quelques semaines seulement, même s'ils varient d'une personne à l'autre en fonction d'autres facteurs comme l'hérédité, l'exposition au soleil et l'alimentation.

L'instructeur de 61 ans explique également que notre visage comprend 57 muscles, dont les deux tiers ne sont jamais sollicités par nos expressions faciales. « En renforçant ces muscles, on se met à remarquer toutes sortes de choses, dit-il. Les yeux paraissent plus grands. Les joues, plus pleines... On peut aussi remonter la commissure des lèvres, qui nous donne un air sévère, par exemple. »

Le hic ? Pour que le Face Yoga soit efficace, ces mouvements doivent être effectués tous les jours pendant au moins de 15 à 20 minutes au début de l'entraînement, pour ensuite passer à deux ou trois séances hebdomadaires, croit Gary Sikorsky. « C'est comme le gym. Si vous n'y mettez pas d'effort, vous ne verrez pas de résultat. »

« J'enseigne depuis 12 ans et j'ai vu une amélioration chez 100 % de mes clients, tant qu'ils prennent le temps de pratiquer. »

- Gary Sikorsky, fondateur de Happy Face Yoga

Koko Hayashi, fondatrice du Skin Fit Gym de Los Angeles, conseille de commencer par deux ou trois minutes d'exercices quotidiens. « Les muscles du visage sont si petits. Si vous les travaillez régulièrement, même pendant de courtes séances, vous verrez une différence », dit-elle. Un programme plus long est, selon elle, plus efficace. Toutefois, elle est consciente que ce n'est pas tout le monde qui a le luxe de passer 30 minutes à grimacer devant le miroir tous les jours. « L'important, c'est de persévérer », dit-elle.

L'entrepreneure de 39 ans aux joues lunaires pratique le yoga facial depuis déjà une dizaine d'années. « Mon visage changeait et je n'avais pas assez d'argent pour me payer des injections de Botox », se rappelle-t-elle. Elle a obtenu sa certification d'instructrice au Japon, où elle a vécu avant de s'installer à Los Angeles il y a deux ans. « C'est très populaire là-bas. Tout le monde le fait, même mon père ! », dit-elle en riant. Cette tendance se propage aussi rapidement en Californie, où Skin Fit Gym détient déjà trois succursales.

Les clients viennent la voir avec toutes sortes de requêtes : ils veulent lisser leur ride du lion (entre les sourcils) ou raffermir leurs bajoues, par exemple. Une demande revient particulièrement souvent : « Ils se plaignent surtout de leur cou et de leur double menton. C'est vraiment un problème, parce que tout le monde passe son temps la tête penchée sur son téléphone », rapporte-t-elle.

« La beauté de la chose, c'est que vous pouvez effectuer ces exercices n'importe quand, n'importe où », affirme l'experte britannique Danielle Collins, même si elle conseille d'effectuer les premiers mouvements devant un miroir pour s'assurer de bien les maîtriser. On peut ensuite les répéter dans la douche, devant son ordinateur ou dans sa voiture... quitte à choquer les automobilistes voisins.