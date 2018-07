 Tenues de bureau: rester chic par temps chaud 

En ce qui concerne le choix des vêtements à porter en été au travail, tout dépend de notre environnement de travail: certains sont plus permissifs alors que d'autres sont plus stricts.

Les coupes amples

Quand il fait très chaud, on évite tout ce qui est très près du corps et moulant.

«On y va avec des coupes amples, des robes et jupes fluides, évasées, des textures légères, et on évite les jupes crayons ou les pantalons trop serrés, ce sera chaud et inconfortable», indique Marie-Claude Pelletier.

Elle parle des éléments irritants qui reviennent chaque année lorsqu'elle fait ses présentations en entreprise pour parler du code vestimentaire. «Ce sont toujours les mêmes: les gougounes, les camisoles à bretelles spaghettis et les shorts trop courts.»

Dans les milieux plus stricts, les sandales et chaussures à bout ouvert ne sont pas toujours acceptées. «Est-ce que j'ai envie de voir les orteils de mon patron? Je ne pense pas!», lance Julie Blais Comeau. Elle ajoute que dans le cas des sandales, il faut prendre soin de ses pieds et avoir fait un soin des pieds, pour que ce soit décent, et c'est valable autant pour les femmes que pour les hommes. Marie-Claude Pelletier pense que certains designers font de très beaux tailleurs bermudas pour hommes et pour femmes, mais il faut faire attention à la longueur des bermudas. «Pour ce qui est des shorts, si la coupe est fluide, que le short est un peu au-dessus du genou et qu'il est porté avec un chemisier, ça passe», dit-elle.

Elle remarque que les gens investissent beaucoup plus dans leur garde-robe d'automne-hiver que dans celle de printemps-été. «On se dit que l'été ne dure pas longtemps, ce qui est faux désormais, et on ne voit pas l'intérêt d'investir dans la garde-robe d'affaires, alors on porte des tenues de week-end au travail! Ce n'est pas parce que le monde des affaires est un peu plus au ralenti l'été qu'on peut se permettre des tenues vraiment plus décontractées.»