Le style de l'homme montréalais

Hétéroclite et de bon goût. Voilà comment on pourrait définir les différents styles des hommes qui peuplent la métropole. nous avons demandé à six d'entre eux de nous parler de ce qui les habille et, surtout, les distingue.

Kyries Hebert

37 ans, Joueur de football professionnel

Louisianais d'origine, ce secondeur a brillé au sein des Alouettes pendant six saisons. Même s'il portera désormais les couleurs du Rouge et Noir d'Ottawa, Kyries Hebert ne compte pas quitter Montréal, surtout que sa femme, qui attend leur premier enfant, est originaire de la métropole. Très impliqué dans la communauté, ce philanthrope a organisé une trentaine d'événements de charité avec sa fondation, Ky Cares. Hebert, qui est aussi mannequin à ses heures, est toujours impeccable lorsqu'il apparaît sur les tapis rouges et n'hésite jamais à oser pour sortir du lot.

«Pour moi, c'est important d'avoir du style. C'est une occasion de mettre de l'avant sa personnalité, son côté artistique, d'être créatif, de sortir du cadre.» Un de ses accessoires chouchous: les noeuds papillon Guillotine, de création québécoise. L'athlète en possède une belle collection, comme celui sur la photo, qu'il a aussi porté à son mariage. «Être en contact avec des marques montréalaises m'a amené à prendre plus de risques.»

«J'ai toujours aimé bien m'habiller, pour des tapis rouges, des événements caritatifs. C'est une occasion d'enlever le maillot de sport et de mettre un beau complet... Sur le terrain, on m'appelle The Angry Bird parce que je ne souris jamais. Cela permet aux gens de me voir sous un autre jour.» Sur la photo, Hebert porte un pimpant veston rose très printanier de la marque montréalaise Lauro and Co et une montre dorée.

Le joueur de football aime la qualité et le confort, de la tête aux pieds. «Mes chaussures Scarzza, une autre marque de Montréal, sont faites sur mesure, en Italie. J'en ai quelques exemplaires, car ils ont plusieurs styles différents. D'ailleurs, le designer lance une collection pour femmes bientôt...» Mesdames, on prend des notes!

Kyries Hebert aime encourager les designers locaux. Lorsqu'il a besoin d'un complet, il se rend chez Lauro and Co, dans la Petite Italie, ou encore chez HPadar, spécialisé en confection sur mesure, qui signe sa veste bleue. Un look qu'il complète ici avec une chemise blanche de la marque montréalaise Lauro Napoli. «En tant qu'athlète pro, j'ai une plateforme, et c'est important pour moi que les gens sachent qu'on peut trouver ces pièces ici, et que c'est fait par des gens de Montréal.»