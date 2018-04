 American Apparel: la chute d'un empire américain 

Montréalais d'abord

Même s'il vit aux États-Unis depuis des années, Charney insiste à plusieurs reprises lors de notre entrevue, où se mélangent le français et l'anglais, sur l'influence qu'a eue Montréal sur lui.

«Je suis un produit de Montréal. Je suis montréalais avait d'être américain, avant d'être canadien. Vous savez, parmi les choses bien qui viennent de Montréal, il y a les bagels, la viande fumée, la poutine... Ce sont des produits uniques, qui sont basiques mais raffinés à la fois. C'est ce que j'essaie de faire avec mes t-shirts : créer une bonne poutine!», explique-t-il, ajoutant qu'il aimerait ouvrir sa toute première boutique de Los Angeles Apparel à Montréal, dans un des passages souterrains qui mènent au métro.

Si American Apparel offrait des t-shirts aux matières légères et des vêtements près du corps - dont certaines pièces, on pense aux jeans skinny à taille haute et aux leggings, sont devenues emblématiques -, Los Angeles Apparel continue de s'inspirer d'un style prisé par les jeunes, qui a depuis évolué.

Coupes amples, dad jeans, tissus plus épais, morceaux unisexes, le style normcore inspiré des années 90 se retrouve dans les vêtements vendus sur le site de Los Angeles Apparel. Les léotards et autres bodies sexy ne sont toutefois jamais bien loin.

Selon le créateur, ces vêtements relèvent davantage de la slow que de la fast fashion et se réclament d'influences du passé, témoins d'une époque où la durabilité était encore prisée. Parmi celles-ci, il nomme les jeans Levi's 501, mais aussi des entreprises canadiennes comme Au Coton et Cotton Ginny.

Mettre à mal les conventions

Charney en a long à dire sur le modèle sur lequel est bâtie l'industrie de la mode:

«L'industrie des vêtements, les grandes compagnies sont financées par une main-d'oeuvre mal payée. C'est un modèle pourri, inefficace.»

Fidèle à la philosophie de Dov Charney, Los Angeles Apparel mise donc sur une production locale, une main-d'oeuvre bien payée, l'automatisation, la technologie, l'intégration verticale, un marketing fort et la vente directe au consommateur. «Je le fais non seulement parce que ce sont mes valeurs, mais parce que c'est plus efficace. On veut payer les travailleurs un bon salaire, mais aussi que le consommateur ait un bon prix.»

Pour ébranler les colonnes du temple, ajoute-t-il, il faut des artistes, des «personnalités extrêmes», comme lui. «Comment faire de l'argent, des profits? Avec de la créativité, des idées, de l'efficacité, avec de l'art. Il faut protéger le pouvoir créatif», juge-t-il.

«Mon but dans la vie, c'est de me battre contre le conventionnalisme.» Ce qu'il a fait, notamment, avec ses publicités qui lui ont valu autant d'éloges - puisqu'il proposait une image non retouchée, spontanée, de mannequins non professionnels - que de critiques - pour les jeunes filles légèrement vêtues aux poses suggestives qui étaient mises de l'avant.

«Le scandale, c'est normal. La photographie, l'image, c'est un pouvoir que nous avons. C'est garanti que les gens vont adorer, et c'est aussi garanti que les gens seront offensés!»

Mais cette personnalité «extrême» qui est la sienne ne serait-elle pas responsable de sa chute? Charney, qui se décrit comme un «libertarien» - en affaires comme dans sa vie personnelle -, estime plutôt que certains médias, à la recherche de clics et de la ligne sensationnaliste, ont permis la circulation d'histoires fausses et non fondées à son sujet.

«Je n'ai jamais harcelé sexuellement personne, réitère-t-il. Je dirais même plus, je suis contre toute forme de harcèlement, je ne peux pas le tolérer, le pardonner, j'ai une tolérance zéro. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de relations personnelles au travail, mais elles doivent être désirées des deux côtés. Ce que je supporte, par contre, c'est la liberté d'expression.»