Mode: déjà l'automne!

Les défilés des semaines de la mode de New York, Milan, Londres et Paris sont terminés. Voici les grandes tendances et inspirations de l'automne prochain.

Êtres hybrides, extraterrestres et mode futuriste

Le défilé de Gucci à la semaine de la mode de Milan a marqué les esprits. Des mannequins ont défilé avec leur propre tête sous le bras, alors que des cyborgs et des êtres nouveau genre avec un troisième oeil étaient aussi de la partie. «L'univers des cyborgs n'a pas seulement fourni un argument intellectuel sur l'évolution de la société, il nous a également proposé le parfait équilibre de mode vintage et de mode futuriste. Les têtes coupées, les bébés dragons, le troisième oeil et le décor de salle d'opération ont réellement fasciné tout le monde dès le début du défilé», observe Mario Grauso, président de Holt Renfrew. Le directeur artistique de Gucci, Alessandro Michele, en poste depuis 2015, ne cesse de renouveler la marque en bousculant les codes. «Il mélange les styles, les influences et il propose ici une nouvelle interprétation du corps en déplaçant les membres de manière symbolique et très second degré», explique Elisabeth Clauss, journaliste mode au magazine Elle en Belgique. «Il y a aussi eu des extraterrestres chez Moschino qui a montré des femmes à la peau verte, bleue et jaune en clones de Jackie Kennedy», poursuit-elle.

La mode se questionne sur son avenir. «Est-ce le passé, le présent? Les nouvelles technologies? Ou un mélange de tous ces éléments? s'interroge Océane Stanislas, responsable des achats Édito (designers) pour femmes chez Simons. On a vu des tissus technologiques et des matières réfléchissantes chez Balmain, une série de matières plastifiées, de plastique blanc et transparent chez Paco Rabanne, tandis que chez Marni, l'inspiration de Francesco Risso est un contraste entre la technologie et l'âme. Qu'est-ce que l'âme d'un vêtement? La matière? La texture?»

Revendication féministe

Depuis son arrivée en 2016 chez Dior, à titre de directrice artistique, Maria Grazia Chiuri a lancé la tendance des t-shirts à slogans féministes avec le succès de «We Should All Be Feminists». «Cette fois, on a retrouvé en ouverture du défilé à Paris un pull où il est inscrit "C'est non, non, non et non" ou encore "Women's Rights Are Human Rights"», note Elisabeth Clauss. La créatrice italienne s'est inspirée des années 60 ainsi que de la libération des femmes pour présenter une collection où la femme est forte et libre dans ses choix, son style, ainsi que dans les mélanges des couleurs et des matières. «Elle revendique avec beaucoup de force cette idée féministe; d'ailleurs, les autres créateurs se rallient à elle», pense Stéphane Le Duc, journaliste mode au magazine Dress to Kill. « La marque française Zadig & Voltaire a aussi lancé ses t-shirt et sweatshirt "Girls Can Do Anything", souligne Elisabeth Clauss. Tom Ford a aussi présenté à New York des petits sacs à main sur lesquels il est inscrit "Pussy Power".»