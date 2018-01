 Des pieds au chaud, une stabilité assurée 

De longues minutes de marche dans la neige n'ont pas non plus permis d'avoir raison de la perméabilité des bottes, qui semble assez bonne. Finalement, le système de crampons est surprenant. Non seulement on sent réellement la différence lorsqu'il est en fonction (à condition de mettre un peu plus de poids sur la plante du pied), mais il est très facile à installer. Un seul geste suffit, et la clé fournie avec les bottes permet de s'exécuter dehors, en plein froid, sans avoir à sortir les mains des mitaines. Une botte de qualité à laquelle nous n'avons pas vraiment trouvé de défaut!

Les bottes sont offertes dans plusieurs magasins spécialisés, dans une trentaine de modèles pour les femmes et une dizaine de modèles pour les hommes, variant de 178 $ à 285 $.