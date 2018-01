La robe, reflet de société

The Rainbow Portrait (reine Élisabeth Ire), d'Isaac Oliver, vers 1600, Hertfordshire (Royaume-Uni), Hatfield House.La tenue majestueuse d'Élisabeth 1re, vers 1600, multiplie les dentelles, les couleurs vives et les tissus chamarrés. La structure sous-jacente demeure pourtant bien celle de la géométrie et du buste corseté.

Dans La robe - Une histoire culturelle - Du Moyen Âge à aujourd'hui, très beau livre illustré, l'auteur et historien Georges Vigarello montre comment l'évolution de ce vêtement est liée au contexte social et culturel de chaque époque. Le bouleversement des lignes et des formes de la robe est associé à un changement social plus profond. Entrevue.

La robe est au début très esthétique. L'apparence de la femme se traduit par ce qui l'enveloppe et ce qui la contraint, n'est-ce pas ?

Oui, à la fin du XIIIe siècle, l'esthétique est valorisée, la femme tend à représenter la beauté. Dans le contexte de la Renaissance, l'exigence esthétique devient plus sophistiquée et encore plus approfondie. On voit que la robe obéit à des principes géométriques très forts avec l'image d'un cône inversé, un triangle parfait. Le haut est corseté avec une poitrine toujours plus resserrée, une taille très fine, on cache les jambes avec une jupe très élargie, telle une cloche. Ce qui m'a frappé, c'est que dans la tradition, ce qui est le plus important est cette grande esthétisation du corps féminin, qui renvoie la femme à son rôle immobile de femme d'intérieur, de décor. Ça renvoie à un statut féminin du non-engagement dans l'espace public. Et même dans les classes populaires et rurales, la forme de la robe est semblable, car ce qui est central à cette époque, c'est l'image de pure apparence de la femme, quels que soient son milieu et son appartenance sociale.

La Révolution française va apporter des changements et va en quelque sorte faire évoluer le statut féminin et la robe.

En effet, c'est là qu'on voit que le contexte social joue vraiment un rôle, car quand il y a une forme de libération physique, voire psychologique, qui s'installe, la robe change. Lors de la Révolution française, les femmes sont dans l'attente de nouveaux métiers qui ont été promis et de nouvelles libertés. La robe devient un vêtement qui doit favoriser le mouvement, le dynamisme et l'appartenance à soi. C'est ce qui se produit dans les années 1790. C'est très révélateur, car à travers cet exemple, on lie ainsi directement la tenue au contexte. Un corps nouveau apparaît, l'artifice cède. Les robes sont tombantes, plus vaporeuses, sans corset rigide ou ceinture qui marque la taille. La robe occupe aussi une double fonction, d'une part l'opérationnalité, car les femmes sont plus mobiles, mais aussi éventuellement une fonction de séduction et de désir.

Après la Révolution française, on retourne en arrière ?

Oui, au moment de la Restauration, vers 1815, il y a toujours l'impossibilité pour la femme d'accéder à certains métiers, et elle redevient « décor ». La fausse anatomie revient en force, puis on favorise une apparence très esthétique d'une femme-statue sur son piédestal. On impose une esthétique hiératique. La tenue se fige. Les robes sont encore plus bouffantes, on voit de grandes crinolines et des jupons, le corset très rigide, les silhouettes sont très fines, il y a des couleurs, de belles matières, le travail est fait sur l'esthétique, mais pas sur le mouvement, car la raideur s'accroît. Progressivement, il y aura la volonté de s'affirmer et la robe suivra ce changement de statut féminin.

À quel moment se produit la grande rupture ?

Au tout début du XXe siècle, avant même la Première Guerre mondiale de 1914, la femme entre dans l'espace public. Elle bénéficie d'un salaire, se retrouve dans des métiers sociaux comme l'enseignement, le secrétariat, la communication, et les tenues rigides ne sont plus possibles ni tolérables. Il y a donc un profond changement que symbolise le couturier Paul Poiret, qui supprime le corset et laisse tomber la robe très droite. La véritable grande affirmation du XXe siècle est la garçonne, qui arrive dans les années 25-30 et qui est fondamentale. C'est une revendication féminine qui porte sur la liberté et les nouvelles formes : la robe droite, le corps élancé, les cheveux courts.

Les changements de forme de la robe vont ensuite se faire petit à petit.

C'est une conquête qui ne s'est pas faite en une fois. Au retour de la Seconde Guerre mondiale, il y a une forme de restitution de la femme traditionnelle avec la corolle de Christian Dior, qui agit comme un petit recul avec le corsage étroit et de grandes crinolines. De l'autre côté, il y a le tailleur féminin qui favorise l'élancement du corps. La découverte des nouveaux tissus comme le nylon et le polyester, qui allègent le mouvement. Puis, le pantalon, la minijupe, le jumpsuit... encore aujourd'hui, les avancées sont multiples et les robes, très variées.

Aujourd'hui, le confort est-il devenu un critère essentiel ?

Oui, on voit que l'exigence du vêtement passe de manière plus forte par la sensibilité. Il faut désormais sentir et habiter le vêtement à sa manière. Nos corps marquent notre identité. Il y a un grand questionnement sur le ressenti, l'intériorité, comment je me sens, de quelle façon je vis les choses. L'apparence n'est plus privilégiée avec cette affirmation de l'égalité et de l'individualité. Ce bien-être et ce confort sont essentiels dans notre société de consommation, ce qui va nous mener à des tenues plus souples. Au bout du compte, le grand parcours de ce livre et de l'histoire démontre qu'autrefois, l'artifice l'emportait sur l'anatomie, alors que dans notre modernité, c'est l'anatomie qui triomphe sur l'artifice. Pourquoi ? Parce que l'anatomie, c'est la façon dont nous évoluons dans l'espace, ce qui est fondamental, et ce dispositif va aboutir à la tenue d'aujourd'hui qui est le pantalon. Une majorité de femmes disent d'ailleurs le porter tous les jours, davantage que les robes.

La robe - Une histoire culturelle - Du Moyen Âge à aujourd'hui

Georges Vigarello

Éditions du Seuil, 216 pages