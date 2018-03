Nostalgie sportive

Les marques de sport des années 80 et 90 font un retour en force. On pense à Fila et à Champion qui, oubliées pendant plusieurs années, sont branchées de nouveau, à la chaussure Stan Smith d'Adidas, redevenue incontournable, mais aussi à Vuarnet, qui souhaite reconquérir le marché des lunettes de soleil. Comment expliquer ces retours?

Confort et style

On le sait, la mode est composée de cycles. «Ça s'en va et ça revient», comme le chantait si bien Claude François. Par ailleurs, on a tous [ou presque] adopté l'allure décontractée d'aujourd'hui.

«Le sportswear prend toujours de l'ampleur, alors il ne faut pas s'étonner du retour des marques qui ont eu du succès à une époque où le look sport était réservé aux sportifs et aux athlètes. Aujourd'hui, cette allure fait partie de notre quotidien, car on aime le confort et le style qu'offrent ces vêtements», estime Jean-Pierre Desnoyers, chroniqueur mode à Radio-Canada.

L'autre élément important, c'est que les marques de luxe se réapproprient et réinterprètent le style sport tant aimé de tous. De grandes maisons comme Balenciaga et Gucci ont créé des collections très sport qu'on a vues dans leurs défilés. «La marque de luxe Vetements [à qui l'on doit le fameux chandail Titanic que Céline Dion a porté] a collaboré avec Fila, Champion, Levi's... Cette maison a littéralement dicté le retour de ces marques de sport, créé un véritable engouement et les a remises au goût du jour, d'un point de vue mode», observe M. Desnoyers.

Cristina Mendoza, responsable des achats pour femmes de la boutique Off The Hook située dans le Vieux-Montréal, évoque le succès incroyable des rééditions de modèles de souliers sport des années 80 et 90. «Les gens font la file pour se les procurer, et ils s'envolent en quelques heures. Certains modèles affolent le marché et peuvent valoir trois fois le prix.» Elle cite en exemple le Nike Air Max 91 ou encore les éditions limitées des collaborations de Pharrell Williams avec Adidas. «La Stan Smith, on en achète sans arrêt! Il y a toujours de nouveaux modèles et collaborations», souligne Cristina Mendoza.

«Ce qui a changé, c'est qu'on voit que les chaussures et les vêtements de sport sont aujourd'hui dignes d'investissement, ce qui n'était pas le cas avant.»

L'influence des vedettes

Autre phénomène, l'influence des vedettes du sport, mais surtout celles du milieu de la musique et de la mode qui ont adopté le look sportswear et les marques vintage. «Rihanna, Kanye West, les soeurs Kardashian, Gigi et Bella Hadid, les stars du hip-hop ainsi que tous les influenceurs mode des réseaux sociaux portent fièrement ces marques de sport», remarque Jean-Pierre Desnoyers. Il cite aussi le retour de Vans, Le coq sportif, Asics, Tommy Hilfiger...

Cristina Mendoza parle du sportswear comme d'un mode de vie. «Ça touche tout le monde: les hommes, les femmes et les enfants. Le marché a beaucoup augmenté chez les femmes qui consomment de plus en plus de baskets rétros et de vêtements confortables.»

Il faut aussi signaler qu'il y a un vent de nostalgie qui souffle sur notre époque. «Le marketing se base beaucoup sur la nostalgie, et on doit admettre que ça marche. Gap retourne aussi à son allure des années 80 et 90. On recapitalise beaucoup sur le passé», constate Jean-Pierre Desnoyers. La réunion des mannequins stars des années 90 pour Versace a provoqué un grand engouement. «Revoir sur une même scène Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni et Helena Christensen, c'est se souvenir d'une belle époque révolue», conclut-il.